Buques de transporte de ganado, la última modalidad del narcotráfico que enfrenta la Policía

Aunque en la búsqueda no se hallaron sustancias ilícitas, la inspección resultó relevante para los agentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), que aún no habían entrado al Bader III. La Dirección de Drogas ha comenzado a inspeccionar este tipo de barcos transatlánticos debido a su creciente uso para el tráfico marítimo de cocaína de Sudamérica a Europa , con Montevideo como punto de escala.

El objetivo no fue antojadizo. El Bader III es uno de los buques de transporte de ganado en el punto de mira de autoridades antidrogas locales y extranjeras. Se especializa en el traslado principalmente de vacas —con capacidad para 18.000 cabezas de ganado en pie— y los insumos que necesitan durante el viaje: agua, ración, paja, pesticidas y medicinas, entre otros. Hasta 2022 llevaba bandera de Panamá. Aquel año su tripulación protestó por la falta de pago de salarios y el barco quedó abandonado en Puerto Cabello, Venezuela. Un año antes también estuvo fondeado, sin rutas previstas, cerca de Las Palmas, España.

Información-Bader III-ANP.jpg El buque Bader III fue inspeccionado por la Policía en busca de drogas Administración Nacional de Puertos

Los cargueros de ganado representan una nueva dificultad para las agencias de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. A diferencia de los portacontenedores, donde las drogas se ocultan en containers con mercancías legales (maquinaria, materia prima, textiles, refrigerados y alimentos), los barcos ganaderos tienen escondites más complejos debido a la presencia de miles de animales vivos. Las drogas se ocultan en corrales, bodegas o comederos, lo que complica la inspección con factores como suciedad, ganado muerto, el propio tamaño de las embarcaciones y los fuertes olores, que afectan incluso a los perros adiestrados para detectar drogas. Un ejemplo de este desafío es el Bader III, que tiene una estructura de diez plantas y más de 200 metros de eslora.

Para las autoridades, retener estos buques en puerto durante largas horas tampoco es viable. Además del mal olor y la contaminación, existe el riesgo de que el ganado muera, lo cual supone un perjuicio económico para los actores comerciales y puede derivar en demandas contra los gestores portuarios. En enero de 2023 el Servicio de Vigilancia Aduanera de España interceptó más de cuatro toneladas de cocaína en el barco Orion V, que transportaba 1.750 vacas a Beirut, Líbano. Según informó El Diario de Pontevedra, “tras intensas discusiones y la imposibilidad de mantener al ganado con vida en Las Palmas, se decidió mantener en prisión al principal sospechoso y liberar al resto de la tripulación para que el buque continuara su ruta”.

La naviera en la mira de la Policía Nacional

La hipótesis de la Policía es que el Bader III es empleado para el narcotráfico con la complicidad no de la compañía naviera que lo administra sino de parte de la tripulación, que alcanza a alrededor de 70 personas. El método más común es que los tripulantes trabajen en el rip-on/rip-off que permite la carga de la droga al buque: evita la detección de la cocaína en los puertos y las aduanas ya que se lanza desde lanchas con el barco en marcha en aguas internacionales. Integrantes de la tripulación la esconden y luego ayudan a bajarla nuevamente a lanchas cuando el buque se acerca al puerto de destino.

Este método se usa también en los portacontenedores. Hoy la Policía investiga si mediante el rip-on/rip-off se cargaron recientemente en Uruguay 40 kilos de cocaína que fueron hallados este mes en el puerto de Amberes, Bélgica. Un informe de incautación de la Organización Mundial de Aduanas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Servicio Público Federal de Finanzas de Bélgica señala que esa cantidad de droga se decomisó en un contenedor que partió desde el puerto de Montevideo con arroz marrón parboiled de grano largo. Tras escalas en Santos, Río de Janeiro y Tenerife, arribó a Amberes, donde el 11 de febrero fue inspeccionado y se encontró la droga colocada sobre la carga regular.

Previo a su salida, el contenedor había estado en el puerto de Montevideo más de un mes, desde el 9 de diciembre hasta el 11 de enero. Según dijeron fuentes policiales a Búsqueda, investigan si ese container fue escaneado con la nueva tecnología con la que cuenta el puerto y si, debido a la poca cantidad de droga que se introdujo, el objetivo de los narcotraficantes fue justamente “testear” el funcionamiento de los nuevos escáneres.

“No está claro si el contenedor pasó por el canal verde”, dijo una de las fuentes en referencia al nivel de control menos severo de la Dirección Nacional de Aduanas, que avala que la mercadería objeto sea liberada para su salida del país sin inspección previa de escaneo.

Hasta el año pasado los contenedores de la terminal de Montevideo eran vigilados con un solo escáner, desactualizado y en mal estado. El Ministerio de Economía adjudicó la compra de nuevos equipos en 2023, por US$ 40 millones, a la empresa estadounidense S2 Global Inc. La nueva tecnología consta de dos camiones equipados con un brazo que escanea los contenedores mientras circula por la explanada del puerto, transmitiendo las imágenes al centro de comando con personal de Aduanas, Prefectura y la Dirección de Drogas. Provee servicios de inspección no intrusiva mediante escáneres de rayos X móviles de alta energía. En un comunicado de prensa, la Dirección Nacional de Aduanas aseguró que los equipos permiten revisar entre el 75% y el 80% del volumen total de teus (unidades equivalentes a 20 pies, en que se miden los contenedores) que maneja el puerto.

Más allá de si los 40 kilos de droga encontrados en Amberes fueron escaneados o no en Montevideo, otro punto en investigación policial es que la cocaína viajó en el Grande Francia, buque de la naviera italiana Grimaldi. Se trata de una de las empresas globales más importantes del sector, que está bajo atención de gobiernos y agencias de seguridad pública por las reiteradas situaciones en las que se ha visto involucrada en decomisos de cocaína.

El Grande Francia fue justamente el barco que trajo a Montevideo los nuevos escáneres, recibidos en junio en el puerto por una comitiva oficial del gobierno. En 2019, en ese buque oficiales de Aduana del puerto de Hamburgo descubrieron 440 kilos de cocaína en un contenedor que había partido de Montevideo.

Otros servicios de carga de Grimaldi también fueron parte de esquemas narcos. En febrero de 2022, un operativo de la Prefectura Nacional Naval incautó 211 kilogramos de cocaína escondidos en autos cero kilómetro transportados en el barco Grande Nigeria, que arribó al puerto de Montevideo proveniente de Paraná, Brasil. En mayo de 2023 Prefectura, Aduanas y la DGRTID descargaron del puerto de Montevideo 1.474 kilogramos de cocaína del mismo buque, Grande Nigeria, en 36 tarrinas que estaban destinadas a Europa. En 2019, se encontraron 4.500 kilos de droga en el barco Grande Benin cuando ancló en Hamburgo, Alemania, proveniente de Montevideo. Fue el caso por el que fue condenado el empresario uruguayo Martín Mutio, cuya defensa, según la diaria, pidió investigar las operaciones de Grimaldi en la causa que investiga el caso.

Hasta el momento, tanto en Uruguay como en el extranjero consideran que Grimaldi no está involucrada en las operaciones sino que es blanco de organizaciones criminales que trabajan junto a empleados de la empresa y trabajadores portuarios.