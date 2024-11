Con la inauguración simultánea de dos sedes policiales, Uruguay y Brasil se unen contra las bandas narcos

La comitiva binacional fue la misma y se movió sincronizadamente de un lado a otro de la calle. A las nueve de la mañana, el evento fue en Santana do Livramento, encabezado por el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía Civil del Estado de Río Grande del Sur, acompañados por el ministro del Interior y el director de la Policía de Uruguay . Dos horas después, a las 11.00, fueron las autoridades uruguayas quienes lideraron su propio acto en Rivera.

Discursos, plaquetas, aplausos y gestos similares: “Esta es una señal inequívoca de blindar las fronteras contra el crimen organizado”, dijo Nicolás Martinelli al inaugurar, el 19 de noviembre, la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en Rivera. “Tengo certeza de que va a impactar en la investigación y la persecución del crimen organizado transfronterizo”, afirmó, por su parte, el jefe de la Policía Civil del Estado de Río Grande del Sur, Fernando Antônio Sodré de Oliveira, al presentar la Comisaría para la Represión de Acciones Criminales Organizadas (Draco, por su acrónimo en portugués) de Santana do Livramento.

Las Draco, por su parte, son comisarías especializadas a las cuales Brasil dota de vehículos blindados, equipos informáticos con alta capacidad de procesamiento de datos y armas de fuego de alto poder de combate. La elección de Santana do Livramento para instalar una de esas unidades no es casual: Río Grande del Sur es el estado con mayor número de organizaciones criminales de Brasil. Según los datos divulgados en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023, elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, hay al menos 15 grupos que compiten por el poder en las ciudades de este estado limítrofe con Uruguay.

In-Rivera-Banderas Brasil Uruguay-Calvelo-adhoc.jpg Frontera entre Uruguay y Brasil en el departamento de Rivera Javier Calvelo/adhocFOTOS

“Río Grande del Sur no produce drogas. Pese a ello, los traficantes intentan enviar crack y cocaína que vienen de otros lugares a lugares como Uruguay”, explicó Adriano de Jesus Linhares, director de la nueva Comisaría para la Represión de Acciones Criminales Organizadas de Santana do Livramento. En su alocución durante la apertura de la comisaría, el jerarca afirmó que el tráfico ilegal de drogas a través de la frontera requiere de un combate especializado en Santana do Livramento y que su prioridad será “desmantelar a las pandillas” encargadas de esa actividad.