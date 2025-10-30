  • Cotizaciones
    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Las autoridades del parque empresarial, que se utilizó para el tránsito de droga, presentaron al gobierno un conjunto de medidas para prevenir delitos

    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    En diciembre, la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica incautó en el puerto de Amberes un cargamento con casi 3.000 kilogramos de cocaína proveniente de Montevideo. La investigación iniciada días después en Uruguay determinó que la droga, escondida entre paquetes de budines y alfajores, había realizado un complejo tránsito en Uruguay que incluyó un paso por el parque logístico Zonamerica antes de dirigirse al puerto de la capital.

    El caso causó preocupación entre los jerarcas de la empresa, quienes solicitaron en aquel momento una reunión con integrantes del Poder Ejecutivo para evaluar distintas propuestas destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro e implementar auditorías de trazabilidad y controles cruzados. Entre las inquietudes se encuentra el riesgo asociado al posible uso ilegal de espacios de almacenaje: que compañías que operan dentro de la zona franca puedan ser utilizadas —incluso sin su conocimiento— como puntos intermedios para fraccionar o reempaquetar cargas de droga.

    Algunas de estas acciones fueron implementadas directamente por Zonamerica, que el 24 de octubre invitó al ministro del Interior, Carlos Negro, a la inauguración de su nuevo sistema de seguridad. Al encuentro asistieron los directores de la empresa, el gerente de Operaciones, el gerente de Desarrollo Organizacional y el jefe de Seguridad. Según relataron a Búsqueda algunos de los asistentes, las autoridades de la empresa explicaron que las medidas buscan principalmente garantizar la seguridad general de las instalaciones y de quienes allí trabajan, así como contribuir a la protección de los barrios vecinos. También intentan prevenir otro tipo de situaciones, como el caso de los alimentos contaminados con droga que salieron de Zonamerica hacia el puerto sin ser detectados.

    Información-Terminal Puerto Amberes-Agua-Port of Antwerp-Bruges
    El puerto de Amberes, uno de los principales destinos de la cocaína que parte por vía marítima desde Montevideo a Europa.

    El puerto de Amberes, uno de los principales destinos de la cocaína que parte por vía marítima desde Montevideo a Europa.

    Entre las nuevas plataformas, se destaca un comando unificado para el monitoreo de 500 cámaras de videovigilancia. Además, se incorporó tecnología destinada al control de ingreso y egreso de mercadería en el predio logístico del parque habilitado como zona franca, que permite supervisar de manera eficiente la entrada y salida física de contenedores, pallets y vehículos.

    Otra de las novedades es un plantel de perros adiestrados similares a los que integran la Unidad Táctica de Canes de la Dirección Nacional Guardia Republicana, una división especializada de la Policía Nacional que emplea perros entrenados para apoyar operativos tácticos. En forma parecida a los perros K9 de la Policía —una denominación derivada de la abreviatura en inglés de canino—, estos animales pueden ser utilizados para patrullaje y acompañamiento, búsqueda y rescate de personas, así como para patrullaje y acompañamiento.

    Zonamerica y el plan del Ministerio del Interior

    La visita de Negro a Zonamerica forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de sumar a otros actores, entre ellos, empresas, a colaborar con propuestas para diseñar el Plan Nacional de Seguridad Pública. Previsto para 2026, este documento está en etapa de análisis por parte del Ministerio del Interior, que desde el comienzo de la administración en marzo ha citado a mesas de trabajo con partidos políticos, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Esta semana se realizó la cuarta serie de consultas para discutir sobre narcotráfico, homicidios y armas de fuego, entre otros ejes. “El objetivo de esta ronda fue perfilar y formular propuestas de intervención relevantes y viables, definiendo recursos, responsables, acciones y objetivos para cada iniciativa”, informó Interior en un comunicado de prensa.

    En un informe producido en setiembre para incluir como insumo del plan, el Ministerio del Interior alertó que el país “dejó de ser solo una ruta de tránsito de droga para convertirse en un espacio relevante de acopio, distribución y consumo, con impactos visibles en el aumento de homicidios, la expansión y atomización de bandas criminales y la gobernanza violenta en barrios vulnerables”. En concreto, el mercado de cocaína —que abarca tanto el acopio para exportación como el microtráfico local— “se ha consolidado como uno de los principales motores de la violencia”.

    Información-Carlos Negro-Centro Monitoreo Zonamerica-Presidencia de la República
    Carlos Negro durante su recorrida por Zonamerica.

    Carlos Negro durante su recorrida por Zonamerica.

    Para contrarrestar este y otros fenómenos de inseguridad, el gobierno busca fortalecer la articulación público-privada en materia de seguridad, un tema que fue abordado en el encuentro con los ejecutivos de Zonamerica. El parque de innovación, negocios y tecnología, ubicado en el kilómetro 17,500 de la ruta 8 —con acceso también por la ruta 102—, colinda con barrios del noreste de Montevideo, como Don Bosco y Villa García. Por ese motivo, se planteó incrementar la coordinación entre el sistema de seguridad del parque y la Seccional 18ª y la Zona Operacional III de la Policía Nacional. “Vinimos a escuchar las propuestas de colaboración que tiene la empresa y a conocer mejor la dinámica del barrio”, expresó el ministro Negro.

    Mauricio Escobar, gerente de Desarrollo Organizacional de Zonamerica, destacó la importancia de “construir una instancia de diálogo” con el gobierno. “Fue una reunión tratando de generar obviamente puntos de contacto, cercanía y de diálogo para poder articular. Poder ver puntos de conexión porque la seguridad del país derrama a todos y hay una bandera que es Uruguay como un país seguro”, dijo.

