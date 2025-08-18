  • Cotizaciones
    lunes 18 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gran expectativa por reunión Zelenski, líderes europeos y Trump en la Casa Blanca

    El fin de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa está “muy cerca” para Trump, quien se reunirá en Washington con Zelenski y otros líderes europeos. Pero en Ucrania y Europa crece la inquietud de que el acuerdo que Trump impulsa tras su encuentro con Putin —sin contemplar un cese al fuego— suponga concesiones territoriales sin garantías reales de seguridad y, en última instancia, la rendición de Kiev

    Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski y Donald Trump, en París

    Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski y Donald Trump, en París

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En la capital estadounidense hay gran expectativa por la reunión este lunes de los líderes europeos con Trump, quien en su red social afirmó que este lunes será “un gran día” y que será un honor acoger a “esta gran cantidad de líderes europeos en la Casa Blanca” para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

    Participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A última hora, el primer ministro británico, Keir Starmer, se sumó a la lista.

    Leé además

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.), el primer ministro británico, Keir Starmer (centro), y el presidente francés, Emmanuel Macron, celebran una reunión durante una cumbre en Lancaster House, en el centro de Londres, el 2 de marzo de 2025
    Video
    Guerra en Ucraia

    Mandatarios europeos acompañarán a Zelenski a reunión con Trump en Washington

    Por RFI
    Zelenski y Trump en la Casa Blanca
    Video
    Guerra en Ucraia

    Zelenski se reunirá con Trump el lunes tras el fracaso de la cumbre de Alaska para asegurar un alto el fuego

    Por France 24

    Al respecto, Trump sostuvo que Zelenski podría terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, y agregó que la opción de recuperar Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN ya no forman parte de la mesa de negociación.

    Zelenski, quien ya está en Washington, señaló en su cuenta de X que Rusia debe poner fin a la guerra que inició y expresó su expectativa de que la fuerza conjunta entre Estados Unidos y Europa obligue a Moscú a pactar una paz real.

    Embed - Europa cierra filas en torno a Zelenski de cara a su reunión con Trump

    Zelenski espera un fin de la guerra “rápido y fiable”

    La visita se produce tras la cumbre del viernes entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se alcanzó un acuerdo de alto al fuego. Zelenski no fue invitado y, después del encuentro, Trump se alineó con la posición defendida desde hace tiempo por Rusia, que excluye la necesidad de un cese al fuego previo a un acuerdo de paz definitivo.

    Al llegar a Washington el domingo por la noche, Zelenski declaró que busca un fin de la guerra con Rusia de manera “rápida y fiable”.

    Se prevé que Trump y Zelenski se reúnan primero a solas antes de que el encuentro se amplíe a los demás líderes europeos, según una fuente del gobierno alemán.

    Será la primera visita de Zelenski a la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, lo reprendieron por no mostrar suficiente gratitud ante la ayuda de Estados Unidos frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

    Embed - Líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

    Quieren “extorsionar a Trump”, dicen medios rusos

    En Moscú, la televisión estatal sostiene que esta reunión es “un intento de extorsionar a Trump para que dé una nueva oportunidad a la guerra que los ucranianos casi han perdido”, informa nuestra corresponsal en esa ciudad, Anisa El Jabri.

    Según explica, y como era de esperarse, “en Rusia, el país que envió a sus soldados a atacar a Ucrania, se invierten los términos: aquí se presenta a los europeos como instigadores de la guerra”.

    Aunque los medios alineados con el Kremlin insisten en que los europeos ya no tienen ninguna posibilidad de influir en Washington, la maquinaria propagandística se ha puesto en marcha para ejecutar un plan que Moscú lleva meses tramando: “hacer recaer la responsabilidad del fracaso de un acuerdo de paz sobre las espaldas de Kiev y sus aliados europeos, conseguir que Estados Unidos pierda interés en el asunto y quedarse a solas con la UE y Ucrania sobre el terreno”, concluye la corresponsal de RFI en Moscú.

    Con información del corresponsal de RFI en Washington, Cristóbal Vázquez, y AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    MPP

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en el Parlamento

    Inversiones con incentivo fiscal: un régimen en revisión con algunas empresas usuarias repetidas

    Por Ismael Grau
    Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski y Donald Trump, en París
    Video

    Gran expectativa por reunión Zelenski, líderes europeos y Trump en la Casa Blanca

    Por RFI
    Diputado del MPP Joaquín Garlo 

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado