Gran expectativa por reunión Zelenski, líderes europeos y Trump en la Casa Blanca

En la capital estadounidense hay gran expectativa por la reunión este lunes de los líderes europeos con Trump , quien en su red social afirmó que este lunes será “un gran día” y que será un honor acoger a “esta gran cantidad de líderes europeos en la Casa Blanca” para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania .

Participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A última hora, el primer ministro británico, Keir Starmer, se sumó a la lista.

Guerra en Ucraia Zelenski se reunirá con Trump el lunes tras el fracaso de la cumbre de Alaska para asegurar un alto el fuego

Al respecto, Trump sostuvo que Zelenski podría terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, y agregó que la opción de recuperar Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN ya no forman parte de la mesa de negociación.

Zelenski, quien ya está en Washington, señaló en su cuenta de X que Rusia debe poner fin a la guerra que inició y expresó su expectativa de que la fuerza conjunta entre Estados Unidos y Europa obligue a Moscú a pactar una paz real.

Trump se reunirá primero con Zelenski al mediodía y después con la delegación de líderes europeos hacia las 3 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

Zelenski espera un fin de la guerra “rápido y fiable”

La visita se produce tras la cumbre del viernes entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se alcanzó un acuerdo de alto al fuego. Zelenski no fue invitado y, después del encuentro, Trump se alineó con la posición defendida desde hace tiempo por Rusia, que excluye la necesidad de un cese al fuego previo a un acuerdo de paz definitivo.

Al llegar a Washington el domingo por la noche, Zelenski declaró que busca un fin de la guerra con Rusia de manera “rápida y fiable”.

Se prevé que Trump y Zelenski se reúnan primero a solas antes de que el encuentro se amplíe a los demás líderes europeos, según una fuente del gobierno alemán.

Será la primera visita de Zelenski a la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, lo reprendieron por no mostrar suficiente gratitud ante la ayuda de Estados Unidos frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Quieren “extorsionar a Trump”, dicen medios rusos

En Moscú, la televisión estatal sostiene que esta reunión es “un intento de extorsionar a Trump para que dé una nueva oportunidad a la guerra que los ucranianos casi han perdido”, informa nuestra corresponsal en esa ciudad, Anisa El Jabri.

Según explica, y como era de esperarse, “en Rusia, el país que envió a sus soldados a atacar a Ucrania, se invierten los términos: aquí se presenta a los europeos como instigadores de la guerra”.

Aunque los medios alineados con el Kremlin insisten en que los europeos ya no tienen ninguna posibilidad de influir en Washington, la maquinaria propagandística se ha puesto en marcha para ejecutar un plan que Moscú lleva meses tramando: “hacer recaer la responsabilidad del fracaso de un acuerdo de paz sobre las espaldas de Kiev y sus aliados europeos, conseguir que Estados Unidos pierda interés en el asunto y quedarse a solas con la UE y Ucrania sobre el terreno”, concluye la corresponsal de RFI en Moscú.

