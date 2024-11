Política de adversarios, no de enemigos

Este antagonismo, esta conversación disonante, me recordó a una máxima sobre las democracias. Michael Ignatieff —académico de Harvard, escritor y exlíder de la oposición en Canadá— dice que para que las democracias funcionen “los políticos deben respetar la diferencia entre un adversario y un enemigo”. Un adversario es alguien a quien quieres derrotar y un enemigo, alguien a quien quieres destruir. La democracia requiere acuerdos y con los enemigos no hay compromiso, no se generan vínculos de confianza. No hay espacios comunes, por definición. Una política de enemigos es, como está sucediendo en muchos países del mundo —incluidas democracias—, una política de círculos que no se tocan, que no quieren tocarse, de “buenos” y “malos”. Con los adversarios, en cambio, el compromiso es posible.