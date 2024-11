Álvaro Perrone: Es “un disparate” pensar en un gobierno del Frente Amplio con participación de Cabildo Abierto

A lo largo de la actual legislatura —y por lo general a impulso de su líder, el senador Guido Manini Ríos —, Cabildo Abierto presentó diversos proyectos de ley. La inmensa mayoría no fueron aprobados por no contar ni siquiera con el apoyo de sus socios de la coalición gobernante. Pero esta realidad podría cambiar, pese al desplome electoral de su partido , dada la nueva distribución partidaria en la Cámara Baja —sin mayorías parlamentarias— y donde cada voto contará para aprobar las leyes, dice a Búsqueda Álvaro Perrone , uno de los dos únicos diputados cabildantes que reanudó su banca. La otra banca es de la diputada Silvana Pérez Bonavita, esposa de Perrone.

En caso de que el gobierno no logre continuar en el poder, Perrone descarta un acuerdo más amplio de Cabildo con un gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi. “Es un disparate. Nadie lo ha dicho. Nadie lo piensa. Nadie lo ha nombrado. Además nosotros somos coalición”, afirmó el representante maninista. No obstante, remarcó la disposición de su partido a negociar con el gobierno que sea para darle los votos en proyectos concretos. Pero ahora prefiere enfocarse en militar por el triunfo del candidato nacionalista Álvaro Delgado en el balotaje .

Militante del Partido Colorado en su juventud —primero por Jorge Batlle, cuando se consagró “experto en colgar pasacalles”, y luego por Pedro Bordaberry—, Perrone, quien presume de articulador en presupuestos y rendiciones de cuentas, se alistó a filas cabildantes cautivado por el discurso sobre seguridad del ex comandante en jefe. “Manini sigue siendo el líder indiscutido e indiscutible”, dice.

Lo que sigue es un resumen de su entrevista con Búsqueda.

Alvaro_Perrone_Parlamento_Mauricio Zina : adhocFOTOS.jpg El diputado de Cabildo Abierto por Canelones, Álvaro Perrone, en su despacho Mauricio Zina / adhocFOTOS

—¿Cómo analiza el escenario que se abre para Cabildo Abierto a partir del 15 de febrero cuando asuma el nuevo Parlamento? Las campañas de Orsi y Delgado han hecho énfasis en su capacidad de diálogo y de construcción de acuerdos necesarios para legislar.

—Los candidatos salen a buscar el diálogo y el consenso porque en el futuro gobierno pasará todo más por el Legislativo, a diferencia de este gobierno, donde pasó más por el Ejecutivo. Y este es un hecho inédito, porque todos tendrán que conversar con todos. Además, se romperá eso de la negociación en la Cámara de Diputados por un lado y en la de Cámara de Senadores por otro, para que después los diputados terminen aceptando lo que diga el Senado. Ahora vamos a una negociación entre diputados y senadores en conjunto. Y, en ese escenario, Cabildo tendrá mayor incidencia legislativa que hoy y también mayor peso político para negociar.

—¿Cuáles son los planteos de base de Cabildo para negociar en la próxima legislatura?

—Venimos con las preocupaciones de seguridad, drogas, endeudamiento de la gente y del sistema tributario. En esos temas ya logramos un gran paso para una primera negociación, al incluirlos en el Compromiso por el país, el documento ya acordado por todos los partidos de la coalición.

—De resultar reelecta la coalición, Cabildo tendrá la chance de rearmarse con cargos ejecutivos y mantener parte de su estructura y elenco. ¿A qué aspira? ¿Pedirá encabezar el Ministerio del Interior?

—No hablamos de eso. Somos conscientes de la votación que obtuvimos y habrá que ver dónde mejor se enfoca cada uno. Interior es históricamente un ministerio del presidente y (Nicolás) Martinelli ha dicho que le gustaría seguir un tiempo más. Con él y un mejor presupuesto, la seguridad puede seguir mejorando. Entendemos que si la seguridad está mal no es porque esté un ministro u otro, es por las políticas que se aplican.

—¿Y si gana el Frente Amplio? ¿Cabildo está dispuesto a negociar para asegurar los votos que falten para aprobar proyectos concretos?

—Hay antecedentes en ese sentido. También hay que desdramatizar el tema de la falta de mayorías en las cámaras. Esto va a ser bueno para la población, porque vamos a poner el máximo para lograr acuerdos. Los legisladores con mayorías automáticas se descansan, se despreocupan, mientras el Ejecutivo hace, sin mucha chance para acordar las leyes. Ahora, si nosotros ganamos, el presidente tendrá que encarar negociaciones con el Senado. Y los referentes de la coalición, blancos y colorados, también tendrán que encarar conversaciones con el Frente en el Senado. Y lo mismo en Diputados.

—¿Pero hay disposición de Cabildo a acordar en un eventual gobierno de izquierda para conseguir los votos que hagan falta?

—No nos hemos sentado a analizar el panorama si gana el Frente Amplio; de verdad, porque lo primero es el balotaje. Yo digo que esto será una ronda de negociación. Estoy diciendo la realidad, todos vamos a tener que hablar entre todos, gane quien gane. Con esto estoy evitando que este jueves el titular de Búsqueda sea “Perrone está dispuesto a dar el voto al Frente” (ríe).

—¿Han existido contactos en estos días entre Orsi y Manini?

—No. Nada.

—Ambos han mantenido una sintonía personal con puntos en común, como el interés por la historia y la defensa de la soberanía nacional, entre otros temas, según informó Búsqueda tiempo atrás. Reconocer esa “sintonía” no es pecado…

—Pecado no es. Pero acá hay un tema: Manini y Cabildo Abierto llegan a la política con fuerza por la situación de inseguridad que se vivía en el país por las políticas del Frente Amplio. Sobre la inseguridad con este gobierno no hemos podido con todo, pero se ha avanzado. En esta segunda oportunidad pedimos: “Por favor, déjennos gobernar, sin una pandemia de por medio, y verán los resultados que daremos”.

—¿Es posible pensar un acuerdo más amplio con participación de Cabildo en un gobierno de Orsi?

—Creo que es un disparate. Nadie lo ha dicho. Nadie lo piensa. Nadie lo ha nombrado. Además nosotros somos coalición, estamos trabajando en otras coaliciones: Montevideo, Salto, Canelones… Así que eso yo lo descarto completamente.

—Manini declaró a la prensa que, si pierden, la coalición como tal no sería necesaria durante el próximo período. ¿Coincide en que desde el llano pierde sentido la alianza?

—La realidad sobre eso es que nadie ha hablado del tema.

—Pero el propio Manini dio a entender que el compromiso coalicionista de su partido podría no mantenerse si el oficialismo pierde.

—Sí, porque se le preguntó… Pero nadie ha hablado del tema a nivel de la coalición, porque estamos trabajando de forma positiva para ganar. En la mayoría de los temas estamos abroquelados como coalición. Yo lo interpreto así. Manini habrá querido decir que, siendo oposición, por ahí hay que conversar más los temas en la acción que se vaya a tomar. No creo que Manini esté pensando en funcionar por fuera de la coalición siendo oposición.

—Cabildo no es un aliado circunstancial de la coalición.

—No. Nosotros estamos en la coalición y eso va más allá del resultado electoral. Totalmente.

—En una entrevista con Búsqueda Manini definió a su partido como un “modelo” de país distinto al de blancos y colorados o una “tercera vía”. ¿Llegó la hora de esa “tercera vía”?

—Cuando decimos que somos una “tercera vía” es para, de alguna forma y con mucho respeto, diferenciarnos del Partido Nacional y del Partido Colorado, porque realmente somos distintos. Y no digo que blancos y colorados sean lo mismo. Somos una tercera vía porque somos distintos a todos. Ahora, el ser esa tercera vía no significa que nos lleve a acordar con el Frente Amplio en un eventual gobierno. No. Eso lo descartamos.

—¿Está militando por el triunfo de Delgado en el balotaje?

—Sí. Tuvimos un acto el sábado. Viajamos con una delegación integrada por Valeria Ripoll, Sebastián da Silva y Felipe Schipani a Buenos Aires. Miércoles y jueves (por ayer y hoy) vamos a San José y Colonia, en medio de una gira por el interior. Y la diputada Silvana Pérez también está muy activa en Montevideo, al igual que Manini.

—Tras la designación de Ripoll como compañera de fórmula de Delgado, usted escribió en la red social X: “Qué bravo ir al balotaje con una detractora contumaz de Cabildo”. ¿Superó sus diferencias con Ripoll?

—Sí, tuvimos algunos intercambios por la reestructura de deuda… Están los archivos. Pero pasó. Hay que mirar para adelante; estas rispideces no pueden frenar un gobierno. Sigamos.

—¿A qué atribuye el mal resultado electoral de Cabildo Abierto?

—Es multicausal. Influyó la falta de sorpresa y el desgaste de haber integrado el gobierno. Pero también hay otros temas…

—¿Se refiere a la reaparición en el ruedo político de Bordaberry y a la aparición de otras ofertas “disruptivas” como la de Gustavo Salle o la de Andrés Ojeda, a la polémica salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda…?

—De todo eso hay un poquito. Pero no quiero entrar en el hilo fino del análisis; no es momento.

Perrone_Despacho_Cabidlo_Mauricio Zina : adhocFOTOSjpg.jpg

—Manini asumió toda la responsabilidad por la mala votación esa misma noche… ¿Comparte esa posición?

—No. Él dio ese mensaje como líder, y entiendo que hay una manera de hacer frente a los temas por su formación militar. Ahora, yo sé, y lo tengo clarísimo en la interna, que él no es el responsable de todo. Es un cúmulo.

—Al día siguiente, la senadora Moreira elevó las críticas y pidió cuentas al partido en un mensaje por audio que difundió Búsqueda en el que denunció una “fractura” y llamó a “limpiar un poco la casa”. ¿Qué dice de eso?

—A mí ese audio no me llega directamente por ella. Me han dicho que fue muy interno, muy íntimo, de un grupo… Pero creo que tampoco es momento de analizarlo. Nada nos puede sacar del foco. Habrá que hacer el análisis en frío, bajar las revoluciones, que baje la espuma y analizar todo… Darse cuenta uno de los errores que tuvo sin pensar en buscar los errores en el otro. Eso es importante también, la autocrítica.

—A partir del mal resultado electoral, ¿Manini Ríos sigue siendo líder de Cabildo Abierto?

—Manini sigue siendo el líder indiscutido e indiscutible; por lo menos, para nosotros. Manini no necesita estar en un cargo público para ser el líder político; es una figura política de mayor reconocimiento. Y no necesita estar en el Parlamento ni ocupar otro cargo para ser reconocido.

—En Diputados, ¿seguirán su línea política o irán por libre?

—En realidad la línea política la tenemos muy aceitada, y haremos un trabajo en conjunto entre Manini y los dos legisladores. Ahora, nuestra impronta también tendrá mucho que ver a futuro, acompañando ese liderazgo de Manini. Porque nosotros tenemos una nueva forma de encarar la política que nos llevará a la recuperación. Me refiero a la gente de nuestro partido y a esta agrupación (lista 510), que arrancó en 2019, que no ha perdido ni una elección en la interna de Cabildo en Canelones, que ganó las dos veces en Montevideo y que en poco tiempo se transformó en la lista más votada dentro de Cabildo a nivel de todo el país. Eso nos da un respaldo y un aval para actuar a futuro. Pero yo soy más Manini que Cabildo. ¡Yo soy Manini 510! (Ríe).