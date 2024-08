Chile ve a Uruguay como un aliado en su “política exterior feminista”

La vicecanciller de Chile visitó Uruguay en el marco de una ronda de consultas políticas. Uno de los temas de conversación fue, precisamente, el tema de género y el impacto del acuerdo comercial, explicó De la Fuente.

La jerarca destacó que la firma de acuerdos de libre comercio es una política de Estado en Chile y que la lucha por la “igualdad de género” es un tema que continúa gobierno tras gobierno. De hecho, el tratado con Uruguay, que incluye un capítulo específico sobre el área, fue firmado durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Gloria-Gonzalez-adhoc-jc.jpg Gloria de la Fuente en la embajada de Chile en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

“La igualdad de género para nosotros es un elemento fundamental de la política exterior, de nuestra política comercial, y lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Gabriel Boric, en particular, es que no solamente buscamos seguir y ser coherentes con esa tradición de la política exterior, sino también visibilizarla y potenciarla, que es lo que no había ocurrido hasta acá”, añadió. “Decimos y hablamos de política exterior feminista porque creemos que es un compromiso que es fundamental en Chile con el desarrollo, con la democracia, con los derechos humanos, que, por lo demás, nosotros señalamos permanentemente. Es bien difícil pensar en la democracia del siglo XXI si uno no tiene igualdad de género”.

Uruguay no tiene una “política exterior feminista”, pese a lo cual, según De la Fuente, es un aliado de Chile en esos temas. “En el ámbito de igualdad de género en particular, yo creo que es más o menos evidente que hemos tomado pasos concretos, el tratado de libre comercio existe en esta materia y hemos avanzado de manera sustantiva”, explicó.

Consultada por Búsqueda acerca de si propuso a las autoridades uruguayas que se sumaran a ese enfoque de política exterior, que países como Francia también desarrollan, De la Fuente respondió que los chilenos son “muy respetuosos” de la autonomía de sus contrapartes. Eso no impide trabajar “a nivel bilateral” contando su política, pero “no invitando ni imponiendo bajo ningún punto de vista”.

De la Fuente dijo que han comenzado a notar en algunos foros internacionales una suerte de “resistencia” al enfoque de género. “A diferencia de hace un par de años, es más difícil hablar de temas de inclusión, de igualdad de género, lenguaje inclusivo, entre otros”, lamentó. De todos modos, el gobierno chileno continúa trabajando con ese foco en colaboración con otros países, entre ellos, Uruguay. “Hemos visto una cierta resistencia que creo que tenemos que, de alguna manera, combatir en coalición con otros países con los que tengamos sintonía en términos de valores y principios”, dijo.

lacalle-pou-boric-presidencia-chile.webp Luis Lacalle Pou saluda a Gabriel Boric durante su visita a Santiago, en junio de 2024 Presidencia de Chile

Durante su misión oficial, además de las cuestiones de género, De la Fuente hizo un repaso con el vicecanciller Nicolás Albertoni sobre otros puntos de las relaciones bilaterales, entre ellos, el interés de Uruguay de sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés).

De la Fuente explicó que como el ingreso al CPTPP es por consenso, Chile no puede manifestarse unilateralmente a favor del ingreso de ningún solicitante.

Con esa limitante, la representante chilena dijo a Búsqueda que su país ve con “muchísimo interés el interés de Uruguay de ser parte del CPTPP” y está “muy disponible a acompañar su proceso”.

El gobierno de Luis Lacalle Pou presentó el 30 de noviembre de 2022 la carta con su solicitud de ingreso al bloque que integran 11 países, entre otros, Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. Antes que Uruguay, otros cinco hicieron ese pedido.