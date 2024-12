Dirigentes, académicas y activistas discuten estrategias para profundizar la agenda de género en el próximo gobierno

Agro El mercado de campos parece blindado de los años electorales; con cambio de gobierno "no pasará nada"

Distintas referentes consultadas por Búsqueda dijeron que la impronta del próximo gobierno permite avizorar avances en las políticas de género, tras un período que las más críticas califican de “retroceso” y las más cautas catalogan de “estancamiento”. No obstante, advierten que tener un gobierno de izquierda con feministas en sus cuadros políticos no significa que no sea necesario luchar para que se dé prioridad a estos temas, más aún ante una administración que, según advierten las futuras autoridades, será de recursos escasos.