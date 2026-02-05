  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso del presidente para la decisión final

    El Ministerio de Defensa notificó al astillero sobre los resultados de la auditoría de Bureau Veritas

    Cardama-Faro-de-Vigo

    FOTO

    Faro de Vigo / José Lores
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Guillermo Draper y Santiago Sánchez

    El gobierno prepara la rescisión del contrato con el Astillero Cardama, después de notificarlo sobre lo que entiende son diversos incumplimientos del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). Salvo que haya un cambio de último momento, la decisión será activada por el presidente Yamandú Orsi, una vez que regrese de su misión oficial a China, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    El Ministerio de Defensa dio vista a Cardama la semana pasada de la auditoría que solicitó a Bureau Veritas, una empresa certificadora, cuyas conclusiones cuestionan aspectos del proceso de construcción de las patrullas. Apuntan, entre otras cosas, a retrasos en la construcción e incumplimiento de procedimientos que debía desarrollar en Uruguay.

    Leé además

    El contraalmirante retirado Daniel Núñez, presidente del Instituto Antártico Uruguayo, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en junio, durante la firma de un acuerdo de licenciamiento
    Antártida

    Lazo pedirá al presidente del Instituto Antártico Uruguayo que renuncie al cargo de asesor de Sanidad de Defensa

    Por Nicolás Delgado
    Construcción de una de las patrulleras para Uruguay en el astillero Cardama.
    Patrullas oceánicas

    El gobierno acusa a Cardama de un “grave incumplimiento” con la segunda garantía, emitida por Redbridge

    Por Guillermo Draper

    En el gobierno entienden que esos problemas, más los identificados en las garantías que presentó Mario Cardama para lograr la puesta en marcha del acuerdo, por un total de 82 millones de euros, le dan al Estado las herramientas suficientes para gatillar la rescisión del contrato, según los informantes. A Cardama todavía le quedan unos días de plazo para responder a la notificación, pero en el Poder Ejecutivo consideran difícil que pueda levantar las observaciones, cosa que no intentó en otras instancias del diferendo.

    Orsi regresará a Uruguay a comienzos de la semana próxima y tomará la decisión final.

    Hallazgos de la auditoría

    El correo del Cardama recibió malas noticias desde Uruguay en los últimos días. El Ministerio de Defensa le comunicó al titular del astillero dos cosas: el resultado del trabajo de Bureau Veritas y problemas detectados con la documentación que presentó de la garantía de reembolso, por el 10% del contrato, emitida por Redbridge Insurance Company.

    El informe de Bureau Veritas advierte que el astillero no cumplió todavía con el proceso de obtención de los certificados de bandera uruguaya, algo previsto en el contrato firmado el 15 de diciembre de 2023, según fuentes del Poder Ejecutivo.

    Esa crítica es consistente con un informe de Defensa, al que accedió Búsqueda y cuyo contenido también fue notificado a Cardama. De acuerdo con un documento de la Armada elevado a la ministra Sandra Lazo, como las OPV no son “buques militares”, entran dentro de la normativa de la Armada que establece que una comisión técnica debe examinar “las solicitudes de construcción y armado de embarcaciones” destinadas a tener la bandera uruguaya.

    La auditoria de Bureau Veritas contratada por el gobierno también marca retrasos en la construcción y la incertidumbre sobre los cumplimientos a futuro, según los informantes. Entre otras cosas, recordó una de las fuentes, el proveedor de los motores para las patrullas canceló el contrato y el astillero no tiene un reemplazo.

    El informe sostiene que Cardama no cumplió con la instalación de la quilla de la segunda OPV, un hito que el astillero consideraba cumplido y motivo suficiente para que Uruguay le pagara una cuota del contrato. Búsqueda no pudo confirmar si el informe incluye otras críticas a la construcción de las patrullas.

    Notificación previa

    Además de la auditoría de Bureau Veritas, Cardama recibió la notificación por supuestos incumplimientos en la entrega de la garantía de reembolso, que debía presentar para que el contrato quedara efectivo, informó Búsqueda la semana pasada.

    Si bien tenía 45 días, el titular del astillero demoró 11 meses en conseguir que las autoridades de turno aceptaran las dos garantías que establecía el acuerdo: una de “fiel cumplimiento”, por 4.113.500 euros, y otra de “reembolso”, por 8.224.000 euros. Ambas son cuestionadas por el actual gobierno.

    En octubre del año pasado, el presidente Yamandú Orsi anunció que preparaban una denuncia por presunto fraude al Estado tras constatar que ese aval podía ser falso. Los datos recabados por el gobierno y otros divulgados por Búsqueda sugieren que la compañía, domiciliada en Londres, es una empresa “de papel”. EuroCommerce fue dada de baja del registro comercial británico en noviembre por diversos incumplimientos.

    Un informe elevado a la ministra a fines de diciembre, también notificado a Cardama, sostiene que “al día de la fecha el Estado uruguayo no cuenta con una garantía válida vigente, que pueda ejecutar en caso de incumplimiento de la empresa y ello constituye un incumplimiento grave al contrato”.

    Defensa notificó a la empresa la semana pasada sobre un “grave incumplimiento adicional” de sus “obligaciones esenciales” establecidas en el contrato. Esta falla y las anteriores agravan “de manera significativa” la posición del astillero. Los representantes legales de Redbridge confirmaron a las actuales autoridades, según el escrito del ministerio, que el documento que entregó Cardama y está en poder del gobierno “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”.

    En su notificación, Defensa recordó que no se trata de un “hecho aislado”, sino que se suma a un “incumplimiento repetido y sistemático” por parte del astillero. Sostuvo, además, que la decisión de remitir un documento que no muestra los términos de la garantía que dijo haber obtenido es una “grave negligencia” y, quizás, “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad”.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado