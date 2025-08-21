El rol dialoguista del Ejecutivo choca con la postura confrontativa de la bancada oficialista

El mismo día que el presidente Yamandú Orsi encabezó un asado de corte “social” con los intendentes, en su mayoría nacionalistas, para celebrar el acuerdo alcanzado sobre las transferencias del Ejecutivo nacional a los gobiernos departamentales, los senadores blancos y colorados resolvieron no asistir más a la coordinación interpartidaria.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La tensión con la oposición escaló en la semana previa a que el Ejecutivo envíe el Presupuesto al Parlamento. En poco menos de dos semanas, se sumaron críticas a la paralización del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén, pedidos de renuncia al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza; la conformación de una comisión preinvestigadora en la Cámara de Diputados para indagar sobre la compra de una estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización y dos interpelaciones a ministros.

Mientras tanto, el gobierno —y particularmente Orsi— ha buscado un acercamiento con los intendentes , con el denominador común de que el propio presidente fue uno de ellos en los últimos 10 años. Y el “sindicato”, como él le dice al Congreso de Intendentes, también puede abrirle oportunidades en el ámbito parlamentario de cara al Presupuesto, dada la estrecha relación que tienen estos jerarcas con los diputados de sus departamentos.

Desde el Ejecutivo, además de la negociación de los cargos, que culminó en abril, se apostó a darle espacio a la oposición en instancias como el Diálogo por la Seguridad Social y el Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Blancos y colorados declinaron participar en el diálogo por la seguridad social, aduciendo que no estaban lo suficientemente representados, mientras que también cuestionaron el plan de seguridad pública que propone el gobierno , aunque por ahora mantienen representantes en el diálogo.

Por lo pronto, en la Torre Ejecutiva interpretan que la oposición no es una sola, sino varias, y que la coalición republicana, en los hechos, ya no existe: fue una alianza electoral y de gobierno que ya no funciona como tal. Además, según dijeron varias fuentes del Ejecutivo a Búsqueda , el gobierno maneja estudios de opinión pública que muestran que la estrategia confrontativa que está usando parte de la oposición no es bien vista por la ciudadanía. Esto se refleja especialmente en la interna colorada, donde las diferencias entre sus dos principales líderes son marcadas. A su vez, aseguran que una prueba de que la estrategia de choque no da buenos réditos es que el expresidente Luis Lacalle Pou, a quien todos dan como hecho que será candidato en 2029, se ha mantenido al margen de ese estilo, disparando solo en ocasiones cuestionamientos puntuales.

Las diferencias de estilo son más marcadas en el Partido Colorado, con una creciente tensión entre el secretario general Andrés Ojeda, de tono más confrontativo, y el senador y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, por momentos más dialoguista. En el Partido Nacional el plano es más difuso, aunque se considera que la corriente más opositora, liderada por Javier García y su lista 40, esta “corriendo hacia la derecha” a Delgado, quien ya fue cuestionado por Orsi por llamar a “trancar” durante el último aniversario del Partido Nacional.

Bancada-Frente-Amplio Reunion de la bancada de diputados del Frente Amplio. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La otra realidad en la bancada

Mientras tanto, en algunos integrantes del Poder Ejecutivo sorprendió la decisión de la bancada frenteamplista de plantear que se estudie la aplicación del artículo 115 de la Constitución al senador blanco Sebastián da Silva, que llevó a toda la oposición a definir de forma unánime retirarse de la coordinación interpartidaria del Senado. Fuentes de la Torre Ejecutiva dijeron a Búsqueda que se trató de una maniobra desafortunada, aunque desde el entorno del presidente se limitaron a señalar que Orsi no está pendiente de todos los pasos que toma el legislativo y “respeta las autonomías”.

La decisión se tomó luego de que, sobre el final de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la semana pasada, el nacionalista le gritó a Viera “puto de mierda”, después de que este lo acusara de haber recomendado a los uruguayos invertir en la “estafa” de Conexión Ganadera.

Algunos legisladores del Frente Amplio reconocen que la situación los ubica en medio de una tensión entre la confrontación con la oposición, la postura dialoguista del Ejecutivo (que muchos atribuyen a la falta de mayorías en Diputados) y las presiones internas de su base militante.

La discusión sobre la postura a tomar ante una oposición que es cada vez más confrontativa sobrevoló durante un encuentro celebrado el pasado sábado 16 entre legisladores y autoridades de la fuerza política, aunque lo que dominó la agenda fue el Presupuesto. El tema fue nuevamente abordado el lunes 18 en la bancada del Senado. Y más allá del episodio puntual de Viera, en la interna frenteamplista conviven posturas más moderadas con otras que apuntan a intensificar el discurso, “ir más a fondo” y ser más confrontativos.

“Hay un montón de cosas que se vienen haciendo, pero que se pierden porque la agenda te la están marcando por otro lado”, dijo el senador de la lista 711, Felipe Carballo a Búsqueda, en referencia a la oposición. A su juicio, a los frenteamplistas les cuesta “gritar los goles propios”, mientras que a la vez existen demandas por auditorías en áreas como el Ministerio de Transporte o de Defensa. “La gente tiene que saber en qué condiciones quedaron las cosas”, remarcó.