El tamaño de la “fuga” de votos del Partido Colorado es la clave para la victoria de la coalición republicana

Esta semana se conocieron las primeras fotos pos primera vuelta. El lunes 11, Opción señaló en Canal 4 que el frenteamplista Yamandú Orsi obtendría en el balotaje el 48,5% de los votos contra un 45,1% de Delgado. Hubo una fidelización importante: el 82% de los votantes del resto de los partidos integrantes de la coalición republicana (Independiente, Cabildo Abierto, Constitucional Ambientalista y Colorado) se quedó con el candidato blanco, mientras que 12% prefirió a Orsi y 6% se declaró indeciso. No hubo un análisis particular del Partido Colorado, aunque se considera que debe correr paralelo al resto de este bloque. Al día siguiente y en Canal 10, Equipos Consultores le dio 45% a Orsi y 41% a Delgado; del 16% de la cosecha colorada en octubre, 12% (un 75%) se decantó por Delgado, 1% por Orsi, 1% en blanco o anulado y 2% se mostró indeciso.

“Proporcionalmente hablando, se puede decir que es más ‘fiel’ el votante colorado o independiente que el cabildante”, señaló Porzecanski a Búsqueda. Los antecedentes así lo sostienen. Según un artículo elaborado por él y por su colega Nicolás Schmidt sobre el balotaje de 2019, la “fuga” de votos colorados en primera vuelta hacia el candidato frenteamplista de entonces (Daniel Martínez) osciló entre el 6,2% y el 11,6%, mientras que el corrimiento de cabildantes estuvo entre el 25,4% y el 26,8%.

Sin embargo, no es el mismo contexto el de 2019 que el actual. El director de Factum, Eduardo Bottinelli, quien calculó que “en términos gruesos” cabe esperar una fuga de uno de cada 10 colorados hacia Orsi y otro uno de cada 10 que vote en blanco o sea indeciso, subrayó que “en toda esta campaña hubo referencias permanentes a la coalición de gobierno” por parte de sus miembros. En 2019 todavía era una idea que sobrevolaba. Este año se tradujo en una foto de sus candidatos esa misma noche y en un programa común a la semana. Pero, mientras hace cinco años la diferencia entre la suma de los partidos coalicionistas y el FA fue muy holgada (aunque minimizada a un punto y medio la noche del balotaje), en esta ocasión fue de menos de cuatro puntos porcentuales.

“Para asegurarse el triunfo, Delgado tendría que retener prácticamente el 100% de los votos de la coalición. Y eso es muy difícil”, dijo a Búsqueda el politólogo y docente Antonio Cardarello.

Pérdidas que suman

Si bien desde las cúpulas coloradas se ha puesto esfuerzo en minimizar las fugas —“No hay tal cosa como una sangría, habrá una cascarita, ningún dirigente de peso dio el paso hacia el Frente”, dijo el diputado Felipe Schipani a Búsqueda—, estas han existido. El exdirector de Policía durante el gobierno de Jorge Batlle, Roberto Rivero, la lista 10919 de Maldonado y la exprecandidata a la presidencia Zaida González, quien lidera el sector Laura, que algutinó 2.700 votos el 27 de octubre, se cuentan entre ellas.

“Yo no puedo votar un programa donde los trolos no aparecemos”, afirmó Santiago Fernández, un abogado y escribano de 26 años que sigue sintiéndose colorado, pero que estaba decidido de antemano que en un eventual balotaje entre Delgado y Orsi apoyaría a este último. “No puedo decir que Orsi sea batllista, porque esa es una corriente identitaria que sí o sí tiene que estar en el Partido Colorado. Pero tampoco está esa impronta en la coalición republicana, a la que apoyan los dirigentes de mi partido. Y no puedo votar un gobierno para el que mi colectivo no existe”, añadió en diálogo con Búsqueda.

Fernández es militante del sector Laura. Antes de las internas, en su sede estaban colgados símbolos de la diversidad, del 8M y una margarita de las que preguntan “¿dónde están?”. Además de la omisión a su colectivo, este colorado, que asegura que está muy lejos de ser el único en tomar este camino y de estar tomándose “todo el odio” de sus correligionarios por esa decisión, señala que el actual gobierno de Luis Lacalle Pou “incumplió” en lo relacionado a “seguridad, nivel de vida y transparencia”.

Más allá de casos como este, ya reducido a cero el sentimiento “antiblanco” que pudiera haber en colorados más ortodoxos, Bottinelli indicó que Delgado puede esperar “mayor fidelidad” que la que tuvo Lacalle Pou en el balotaje de 2019. En el caso específico de los colorados, “en 2019 (el candidato a la presidencia Ernesto) Talvi había captado votos del Frente en la primera vuelta, algo que ahora no hicieron ni Ojeda ni (Pedro) Bordaberry”. Es por eso que es un electorado “más firme”. La pregunta aun sin respuesta es si será suficiente su aporte para ganar: “La diferencia en octubre (en favor de la coalición) fue poco más de tres puntos, cualquier pequeña pérdida la disminuye”.

Y “siempre” hubo pérdidas, concluyó el director de Factum.