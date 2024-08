En el sector de Eduardo Radaelli plantearon dejar Cabildo Abierto tras “manoseo” y “ninguneo” del congreso

“Si en el Frente Amplio o en el Partido Nacional o en el Partido Colorado le hacen a un sector importante lo que nos hicieron a nosotros en el congreso, no queda uno solo: se van todos”, resumió uno de ellos, al fundamentar la posición de abandonar la filas del ex comandante en jefe del Ejército. Algunos incluso plantearon “sondear” un acuerdo con el exsenador y exministro colorado Pedro Bordaberry , que esta semana anunció su regreso a la política para encabezar su lista propia al Senado.

Al ser consultado por Búsqueda, Radaelli confirmó estos intercambios y estas propuestas, aunque enseguida aseguró que él no comparte la idea de abandonar el partido de Manini y “mucho menos” la de irse a otras tiendas partidarias.

“Mi lugar es Cabildo. Yo no me veo fuera de Cabildo, y si no es allí, me voy a mi casa. Por mi cabeza no pasó, ni mucho menos pasa, la idea de irme a otro partido”, afirmó este teniente coronel retirado, ahora dirigente político. “Sí hubo gente que me dijo: ‘Acá hay que irse del partido, porque esto que nos hicieron es inaceptable. Por tanto, manoseo, ninguneo, insultos y otros agravios soportados antes, durante y después de un congreso antidemocrático’. Esa es la verdad. Los ánimos estaban muy caldeados, pero bajamos inmediatamente las revoluciones”, contó.

Radaelli es uno de los fundadores de Cabildo Abierto y antes trabajó en la creación del embrión de esta formación, el Movimiento Social Artiguista (MSA) —surgido en 2018 como reacción a los gobiernos del Frente Amplio—. Luego ayudó a articular la meteórica carrera política de su excamarada Manini Ríos tras participar en una campaña electoral que convirtió a Cabildo Abierto en la cuarta fuerza política del país en 2019 —con casi 270.000 votos—, ubicándose apenas por debajo del Partido Colorado.

Eduardo Radaelli en su oficina en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS Eduardo Radaelli en su oficina en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

“La piedra en el zapato”

En el congreso del 28 de julio, realizado en el Club Atlético Welcome, Cabildo Abierto resolvió designar a la doctora Lorena Quintana como candidata a vicepresidenta, para acompañar en la fórmula a Manini.

Pero esta convención nacional profundizó las diferencias internas entre la conducción del partido y el sector de Radaelli. Hubo abucheos, insultos y acusaciones cruzadas y hasta voló una botella de plástico dirigida al senador Guillermo Domenech mientras arengaba destempladamente a los suyos.

Cabildo Abierto no llegó al congreso con un nombre de vice acordado de forma unánime —como pretendía Manini, según dijo días antes a Búsqueda—, ya que el Espacio de los Pueblos Libres impulsó la candidatura de la expresidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, quien obtuvo 121 apoyos frente a los 338 de Quintana.

Otro punto de conflicto interno se dio con la votación de las autoridades de la llamada Junta Nacional. Al momento de la votación, Radaelli tomó la palabra para denunciar que la lista única propuesta no era válida porque varios de sus integrantes no eran convencionales nacionales como establece el estatuto aprobado en 2022.

Señaló además que el titular de la junta debía elegirse por mayoría simple, y sin embargo en el congreso se entregó una plancha de votación donde se establecía que el presidente era Manini. Esto generó fricciones con las autoridades partidarias. Rivera Elgue, quien presidió el congreso, ordenó entonces apagar los micrófonos.

Parlante en mano, Radaelli protestó además porque el programa de gobierno de Cabildo Abierto, de 115 páginas, fue presentado apenas con 48 horas de antelación. “Nadie pudo leerlo como corresponde, y todavía en pleno congreso se avisa que hay nuevas modificaciones y sugieren que entremos a la web para conocerlas… ¡en pleno congreso!”, insistió el dirigente y pidió más tiempo para su estudio. Empero, el programa fue aprobado con 255 votos en 468 totales.

En este contexto, dirigentes del espacio de Radaelli le plantearon retirarse del congreso antes de los discursos de cierre de Manini y de su compañera de fórmula, molestos con la conducción “antidemocrática” del partido. “¡Parecemos Venezuela!”, se escuchó desde las tribunas.

Sin embargo, los dirigidos por Radaelli permanecieron en las gradas del gimnasio y terminaron aplaudiendo ambos discursos para demostrar que no son “traidores” o que fueron a “boicotear” el congreso, como se los acusó.

Uno de ellos reafirmó la idea que los interpreta: “Somos la piedra en el zapato en la interna, como lo fue Manini en 2019” para todo el arco político. Y el propio Radaelli completó esa idea: “Pero no somos desleales ni traidores. Solo nos oponemos a lo que está mal, y acá hubo señales preocupantes para adentro y para afuera” de Cabildo Abierto.