Rodrigo Arim renunció como rector de la Udelar para dirigir la OPP del nuevo gobierno del Frente Amplio

Hasta este lunes llevaba “14 años, cinco meses y 17 días” integrando el máximo órgano de conducción de la Udelar, contó Arim, que es el segundo rector en renunciar al cargo antes de terminar su mandato tras la recuperación de la democracia (el primero fue Samuel Lichtensztejn, en 1989) y que también suma 30 años como docente universitario. “Este ha sido mi hogar intelectual, mi espacio de socialización… Y no he sentido mayor honor en mi trayectoria que ser elegido rector de la Udelar”, afirmó.

Entre otras políticas, Arim impulsó en su gestión el avance de la descentralización de la Udelar y abogó por un nuevo Hospital de Clínicas. En su despedida dijo que renunciaba a la función de rector pero no al “sentimiento inquebrantable de pertenencia” a la universidad pública y reconoció que la decisión no fue “sencilla”, aunque también se mostró “entusiasmado” por la posibilidad de involucrarse “en otros procesos de política pública”.

“Me quedo con la tranquila gratitud de haber sido protagonista de una conducción universitaria colectiva capaz de mostrar versatilidad —el Covid es solo un ejemplo— e impulso transformador”, dijo.

Arim sostuvo que la Udelar tiene por delante asuntos “pendientes” y “objetivos”. Opinó que “la universidad atravesará cierto vértigo, pero también que se acomodará y encontrará los caminos” para salir adelante.

Entonces dijo: “Esta fue, es y será mi casa”. Y continuó la lectura con visible emoción y la voz quebrada. “No hubo ningún otro espacio laboral donde me sentí más cómodo y realizado”, cerró Arim, aplaudido durante un minuto largo.

Facultad de Derecho de la Universidad de la República Udelar Universidad de la República Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Logros, pendientes y “sentimientos encontrados” en la Udelar

La totalidad de los consejeros pidieron la palabra para despedir a Arim. El decano Jorge Xavier (FCEA), uno de los más cercanos al rector saliente, fue el primero en hablar para detallar una “lista de logros” de la gestión de su colega. En primer lugar, señaló la gestión de la pandemia, el avance en la descentralización y una infraestructura universitaria “de primer nivel”, la nueva ordenanza de institutos de posgrados y la creación de la nueva Facultad de Artes.

A eso sumó “la lucha” por el presupuesto universitario, las propuestas de investigación e innovación, la creación y el proceso de discusión de los prorrectorados, los cambios introducidos al estatuto del personal docente, las políticas de igualdad de género, los intercambios académicos internacionales, la conmemoración de los 175 años de la universidad, así como el plan estratégico de desarrollo que se aprobará este martes 16.

Entre los pendientes, la mayoría de los consejeros destacaron la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de la República para, por ejemplo, darles representación a servicios que no tienen posibilidad de voto en el CDC. Varios reconocieron “sentimientos encontrados” por la salida de Arim, más allá de “acuerdos y desacuerdos” con sus políticas.

El docente Lucas D’Avenia admitió su “sorpresa” por la renuncia del jerarca y recordó que se había elegido a Arim como rector hasta octubre de 2026, tras un primer período de cuatro años. La comunidad universitaria está “desafiada” a responder a un nuevo escenario, dijo, a la vez que valoró la “agenda ambiciosa” de esta gestión con “estrategias innovadoras”, como los incentivos a la investigación científica o la transformación del Hospital de Clínicas, que, apuntó, avanza “más lento” de lo esperable.

Arim lideró respuestas a “situaciones desafiantes”, como la pandemia, y en el contexto de “fuertísimas restricciones universitarias”, que impactan en el cuerpo docente, en relación con la cantidad de alumnos y la calidad de la enseñanza, apuntó. “Será una etapa de cierto vértigo en la que vamos a incursionar”, agregó D’Avenia, parafraseando a Arim.

Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) destacaron la trayectoria “militante” de Arim, su pasaje como decano y rector, “más allá de algunas discrepancias en cuanto a su proyecto y posturas políticas”. “Lamentamos la poca preparación y anticipación de la noticia para hacer una transición menos brusca”, añadieron en un escrito acordado por el gremio estudiantil.

“Esta no es la primera vez que el sistema política nos impone sus tiempos y somos víctimas de una decisión política que identifica a uno de nuestros líderes como capaces de aportar”, rescató el decano Arturo Briva (Medicina). Mariana Seoane (Odontología) consideró que el nombramiento como titular de la OPP “no sorprende” y “demuestra la gran capacidad” de Arim. También Enrico Irrazábal (Psicología) y Pablo Martinis (Humanidades) destacaron al rector y opinaron que su nueva designación política prestigia a la Udelar.

Arim y Oddone, con el Presupuesto 2025 en el horizonte

A su turno, el decano Marcelo Danza (Arquitectura) valoró que el recambio es “algo absolutamente atípico” y en ese sentido destacó la “dimensión política” del rector saliente. “Rodrigo Arim es convocado por el país”, más allá del gobierno electo, dijo, y “la disyuntiva es clara”, dijo quien trabajó para varios presidentes en su calidad de arquitecto. “La opción valiente de Arim fue soltar en un momento en que muchos no lo harían”.

Para Fernando Miranda (Artes), otro de los decanos más cercanos a Arim, también se trata de “la persona indicada para el cargo ofrecido” por el gobierno. “Es un momento especial para no mostrar apresuramiento y sí planificación, estrategia y ver lo que se viene por delante”, dijo, en atención al próximo presupuesto universitario.

De hecho, uno de los primeros objetivos de Arim al frente de la OPP será la elaboración del próximo Presupuesto quinquenal junto con el ya designado ministro de Economía y Finanzas, el también economista Gabriel Oddone.

Durante la actual administración, la OPP fue dirigida la mayor parte del período por el economista Isaac Alfie (Partido Colorado), ante el pedido expreso del presidente Luis Lacalle Pou. Alfie renunció el 15 de diciembre de 2023 y hoy el cargo es ocupado por Fernando Blanco.

Alvaro Mombru.JPG Alvaro Mombrú, vicerrector y decano de Facultad de Química de la Udelar, en el Parlamento, en 2022 Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Faltaban ocho intervenciones cuando Arim comunicó que tenía una reunión de agenda pactada con Orsi. “Ustedes sabrán disculpar pero es el presidente electo el que marca la agenda”, dijo entre risas. “No es una despedida, volveré a estar con ustedes para darles un abrazo a cada uno”, volvió a decir emocionado, alzó los brazos y juntó las manos en señal de agradecimiento, para retirarse entre aplausos.

Al final, Mombrú saludó la elección del gobierno entrante. “No se puede decir que no. No debe decir que no. Es el país que lo está convocando”, dijo el rector entrante de la Udelar, y tras aprobar la resolución por unanimidad (20 en 20), agregó: “Este servidor de la Udelar está para lo que la universidad necesite y por el tiempo que necesite. A disposición de lo que esta universidad resuelva. ¡A trabajar”.