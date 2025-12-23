Al rescate del patrimonio gráfico: el EAC inauguró la muestra ‘La original historieta uruguaya’

Margarito es un clasificador de residuos que busca ejemplares originales de historietas en los contenedores de basura, y tira de un carro en el que también va una rata de gran tamaño con un catalejo. El linyera y su compañero roedor hacen un fuego en el cordón de la vereda y terminan comiendo “un guiso ’e curtura”. La tira fue hecha por el historietista Álvaro Rodríguez (Álvaro) especialmente para La original historieta uruguaya, muestra producida por el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) que ocupa una de las naves laterales del Museo Nacional de Historia Natural, en la antigua cárcel de Miguelete, y fue inaugurada en la reciente edición de Museos en la Noche.

Además de ser una muy disfrutable experiencia visual, la muestra ilustra sobre las diferentes líneas o estilos de producción en humor gráfico e historieta en Uruguay en el siglo XX. Y además reivindica con elocuencia la necesidad de encontrar una solución para la conservación de los originales de las historietas a través de una institución especializada, que se dedique a la investigación profunda en el género. La idea y curaduría de la exposición pertenecen a Gonzalo Eyherabide , polifacético creador, publicista e historietista, con una obra gráfica publicada en libros y revistas, que abarca más de 30 años. Como curadores asistentes trabajaron la ilustradora Denisse Torena y Matías Castro (coleccionista, investigador y organizador de la exposición Montevideo Cómics). El montaje estuvo a cargo de Lucía Silva.

La viñeta de Álvaro, encargada especialmente para esta muestra, está inspirada en un concepto que manifiesta el curador: “En Uruguay somos muchos los linyeras que recolectamos viejas historietas”, dijo Eyherabide a Búsqueda . “Y Margarito es un personaje que me encanta, creado en 1972. Me puse a buscar a Álvaro y lo encontré en Santa Lucía del Este, donde vive. Hacía mucho que no dibujaba a Margarito. Entonces, le planteé mi idea para generar conciencia sobre el hecho de que en Uruguay no existe un centro de referencia que conserve estos originales en condiciones óptimas y los catalogue, archive, digitalice, exhiba, difunda e investigue. Entonces, le propuse que, en la tira, Margarito encuentre los originales. Yo solo le tiré la idea, él hizo el guion y lo dibujó, con gran generosidad. Es algo así como la historieta curatorial de la muestra. Una maravilla”.

La exposición, inaugurada el viernes 12, estará abierta hasta marzo y reúne dibujos originales y ejemplares de historietas de 27 artistas, historietistas y humoristas gráficos uruguayos del siglo XX. Presentados en la muestra por sus firmas gráficas y por orden alfabético, ellos son: Alcuri, Anzalas, Álvaro, Ardito, Barreto, Boffano, Cano, Cassinelli, Daniel, Dilo, Federici, Flanagan, Fola, Hornes, Lizán, Mem, Néstor, Ombú, Peloduro, Poumé, Poy, Rivera, Tabaré, Tunda, Turcatti, Umpiérrez y Vayra.

En una mesa rectangular, bajo un vidrio, junto a un original de la legendaria revista Caras y Caretas, hay dos ejemplares de Peloduro de 1934. Uno de ellos es un cuaderno en formato tabloide, muy deteriorado, titulado La novela de Peloduro, con el rostro del personaje a página completa y la leyenda explicativa: “100 historietas cómicas con texto y dibujo de Julio E. Suárez, 2a serie, con un prólogo de El Hachero”. Más abajo, en tipografía extragrande, está el precio: “0.12 el cuaderno” (12 centésimos de peso). El otro es una revista abierta, que muestra seis tiras con viñetas separadas por frases publicitarias como “La especial de los niños, única especializada en el ramo”, “Completo Puritas, delicioso, nutritivo” y “Caramelos Caricaturas, variedad de premios para todos los consumidores”.

Historietas uruguayas 8 La novela de Peloduro y otras historietas de la muestra. Javier Alfonso

En la misma mesa también hay ejemplares de las revistas Bandera Negra, Puños y Balas, Comandos, Agente Secreto y dos de las principales revistas de humor de la historia uruguaya: El Dedo (un ejemplar titulado Vote El Dedo) y Guambia (su último número, el 400, titulado “Chau”). Un texto informativo, titulado “Pintaron rarezas incunables”, explica que esa impresión de La novela de Peloduro allí expuesta tuvo un tiraje de 25.000 ejemplares; sin embargo, “no hay rastros hasta ahora ubicables de ellas en la Biblioteca Nacional ni en la hemeroteca del Poder Legislativo”. Agrega que fueron encontrados en la feria de Tristán Narvaja por el coleccionista José E. Costa, autor de dos voluminosos libros sobre la historia de la historieta uruguaya, y que fueron digitalizados por el repositorio digital Anáforas, “donde pueden ser leídos y disfrutados sin temor a arruinar el papel”.

El texto informa que los cuadernos de La novela de Peloduro constituyen la primera edición independiente de la tira, que comenzó siendo publicada en el diario El País, y que se adelantaron 30 años a la expresión estadounidense “novela gráfica”: “Si bien no fueron el primer ejemplo mundial de esto, constituyen un antecedente que expresa, entre otras cosas, que el propio autor entendía su obra diaria como parte de un relato mayor y planificado (algo que posteriormente reafirmó en entrevistas)”.

Cult-41-Historietas-Charona Charoná, de Sergio Boffano. Javier Alfonso

El planteo curatorial de que la historieta no es valorada aún desde el Estado como una manifestación artística cabal se subraya con el dato de que ninguno de los títulos expuestos en la muestra figura en la Biblioteca Nacional ni en la del Palacio Legislativo.

Preservar los originales

El texto de curaduría expuesto en la muestra, escrito por Eyherabide, fundamenta la postura: “Detrás de toda historieta o viñeta de humor gráfico hay originales que fueron guionados, dibujados y luego publicados a través de su reproducción impresa o electrónica. Son la fuente fiel de sus futuras ediciones y en ellos se alojan el grafito del lápiz, los surcos de la pluma, las tintas, las manchas blancas del corrector y el ‘aura’ de la obra de arte, al decir de Walter Benjamin. En el siglo XX su soporte principal ha sido el papel. En Uruguay no hay un centro de referencia que conserve estos originales en condiciones óptimas y los catalogue, archive, digitalice, exhiba, difunda e investigue. Esta exposición propone el encuentro con una mínima parte de nuestro patrimonio cultural historietístico del siglo pasado y es una invitación a dibujar juntos una solución para ubicar y preservar los originales”.

Tabaré, el inspirador

Lo primero que se ve al entrar al salón donde está instalada La original historieta uruguaya es una doble página de la historieta Vida interior, de Tabaré Gómez Laborde, autor uruguayo que desarrolló su carrera principalmente en Argentina y, en menor medida, en Uruguay, y que firmó sus dibujos como Tabaré. Eyherabide cuenta que las muertes de Ombú (en 2022) y Tabaré (en 2023) le pegaron “muy fuerte” y que comenzaron a generar la idea de esta muestra. De hecho, los trabajos de esos dos artistas fueron cedidos por sus familias, que conservan los miles de originales que ambos produjeron.

Historietas uruguayas 5 Historieta de Renzo Vayra. Javier Alfonso

Así lo explica en otro de los textos exhibidos en la muestra, titulado “Tabaré y la vida de la historieta”: “La muerte de Ombú (Fermín Hontou: 1956-2022) y menos de un año después la de Tabaré, fueron, además de dolorosas, movilizantes para concebir la idea de que debemos crear una solución institucional para conservar a largo plazo las obras de historieta y humor gráfico uruguayas. Creemos que ilustra una verdad el texto apócrifo según el cual alguien ‘llama arte a todo aquello que nos devuelve vida’. Y aquí estamos. Viviendo vidas interiores. Pasá y mirá y leé y volvé a mirar”.

Chamangá, Batman y Mem

Consultado por Búsqueda sobre sus motivaciones para realizar esta muestra, Eyherabide afirmó que la idea de trabajar en pos de mejorar la conservación de las historietas es de larga data: “Esta preocupación no es nueva ni es individual, sino colectiva, como lo será su solución. Esta es una invitación a descubrir nuestro patrimonio cultural gráfico”. El curador se remontó a la prehistoria de esta parte del mundo: “El EAC comprende que la historieta es un arte que hace parte del arte contemporáneo. La historieta es un arte híbrido de dos que la preceden: la literatura y las artes visuales. Y acá en nuestro territorio me gusta pensar que en lugares como Chamangá nos quedan pinturas rupestres de miles de años que bien podríamos considerar nuestras primeras historietas, dado que se trata de narraciones visuales o gráficas”.

Historietas uruguayas 4 Pepe Ñandú Javier Alfonso

En esa línea conceptual, Eyherabide explicó que las obras están clasificadas en varias secciones. Una de ellas, titulada “El arte de la historieta”, presenta tiras de Anzalas, Flanagan, Tunda, Lizán, Turcatti y Ombú, “seleccionadas por su diálogo con artes como la literatura, el cine y la pintura, en un juego de reconocimiento”.

En la sección “Historietas de nuestra historia” aparecen piezas que repasan distintos momentos de la historia uruguaya. “Por ejemplo, nos reencontramos con el indio de Guambia creado por Tunda (Luis Prada), que iba descorriendo el velo de la dictadura mientras reconquistábamos la democracia, o un original de Mem (Myriam Menini) sobre el pacto del Club Naval que es una maravilla y yo no recordaba haber leído”.

La presencia de esta muy poco conocida dibujante, nacida en 1934 y fallecida en 2024, es, para Eyherabide, “un hallazgo”: “Bien podemos decir que es una precursora de Maitena, o sea una feminista del humor gráfico impresionante. Su hija Andrea Genta está nutriendo a diario una cuenta de Instagram con las obras de su madre para difundirla y nos prestó los originales”.

Dice el texto explicativo sobre Menini: “Mem se arrepintió de no haber terminado la carrera de arquitecta, pero nunca soltó los rapidograph con los que trazó sus lúcidas críticas al machismo, el patriarcado y otras opresiones e injusticias sociales en diarios y revistas. Leerla y verla, libera. Su trazo preciso y delgado abreva tinta de la tradición clasicista del humor gráfico rioplatense (Oski y Quino). (…) Mem expresó y denunció con humor temas que los feminismos instalaron ampliamente durante su última ola, además de representar el agobio del ama de casa que estaba en pleno debate (recordemos los modelos opuestos de Mafalda y Susanita)”.

Historietas uruguayas 1 La original historieta uruguaya, muestra producida por el Espacio de Arte Contemporáneo. Javier Alfonso

La reseña destaca el modo de la artista de acreditar sus trabajos: “Mem resolvió de forma natural y generosa un dilema ético de autoría que se nos suele presentar a quienes hacemos historietas: cuando una idea nacía de una charla o vivencia con una de sus amigas, firmaba la página incluyendo su nombre”.

Eyherabide destacó, además, los bocetos de Pelopincho y Cachirula, de Fola, Super Cacho, del argentino Pedro Cano (foto), el personaje del indio Charoná (que llegó a ser el nombre de una muy difundida revista educativa), de Sergio Boffano, y “dos páginas magistrales de Cocona, una historieta muy poco conocida de Julio Suárez, inspirada en su hija pequeña”. También mencionó los dibujos de Batman y Star Wars hechos por Eduardo Barreto, un historietista uruguayo que, además de producir historietas durante muchos años para la compañía estadounidense DC Comics, llegó a ser parte del manual de estilo del superhéroe disfrazado de murciélago.

Además del EAC, colaboraron en la producción el Museo Blanes, que conserva la obra de Peloduro, el Museo Peloduro de la historieta de Minas y los 27 autores y familiares de autores que prestaron originales de sus respectivas colecciones particulares. Además de las obras, la muestra incluye la posibilidad de dibujar, con una mesa en la que siempre hay papel y lápices. En febrero y marzo está prevista la realización de encuentros y talleres, que serán comunicados por el EAC.