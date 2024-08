Alain Delon, un actor de extraña perfección

En una de sus películas menos recordadas, Fui un ladrón, el policía obsesionado que interpreta Van Heflin dice no olvidar esos ojos: quiere llevar a la cárcel a Alain Delon, sea como sea. No se trata solo de un problema de la ley versus el delito, o la búsqueda de sanar de alguna forma una herida que ese hombre le ha hecho. Es no poder dormir a causa de esos ojos verdes bien abiertos, no soportar que la belleza esté en la vereda de enfrente y haya elegido el mal. Alguna vez Miles Davis dijo algo parecido respecto a los policías que lo detenían sin otra razón que el simple racismo cuando conducía su Porsche: no les molestaba tanto que fuera un negro en un auto caro, sino que a su lado tuviera una hermosa mujer blanca. La belleza es un don y también un problema.