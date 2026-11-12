Décima edición de la Noche de las Librerías

El aniversario coincide con la discusión sobre el futuro de las librerías y de los libreros, el precio único del libro y las ventas por internet; las actividades serán el viernes 13 hasta la 01.00 del sábado

En un año especial, en el que se puso en discusión el precio único del libro, las ventas por internet y la sobrevivencia de las librerías, incluso con la presentación de una ley de la Cámara Uruguaya del Libro, se festeja el viernes 13 el décimo aniversario de la Noche de las Librerías, una propuesta que surgió en 2017 a instancias del Centro Cultural de España y que desde su sexta edición impulsa y organiza la Intendencia de Montevideo (IM).

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Como todos los años, habrá actividades literarias y artísticas gratuitas, talleres y espectáculos musicales en librerías de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas y Pocitos, que estarán abiertas hasta la 01.00 del sábado.

Algunas actividades En la librería Amazonia (Maldonado y Gaboto), a las 20.30 el escritor Claudio Invernizzi conversa con la periodista Sofía Romano sobre su último libro, Ya ni siquiera miraba las puertas, y a las 21.15, Gabriel Calderón habla sobre teatro y sobre su libro Supongamos que el mundo es. A las 22, desde Argentina, Tamara Tenenbaum y Malena Rey presentan su podcast en vivo.

En Escaramuza, a las 20, la cineasta Lucrecia Martel presenta su libro Un destino común en entrevista con Natalia Ortiz Maldonado. Y en la librería Feltrinelli, en la peatonal Sarandí, a las 19.30 el escritor argentino Mauro Libertella conversa sobre su libro Un hombre entre paréntesis: un retrato de Mario Levrero, en entrevista con el periodista Nicolás Tabárez. Mientras que a las 20.20, Patricia Turnes lo hará con Kristel Latecki sobre historias de rock, de artistas y fanáticos.

En Pocitos Libros (Av. Brasil 2561), habrá una noche tanguera desde las 19.30 cuando comienza un homenaje a Julio Sosa en el centenario de su nacimiento. También habrá una conversación sobre el libro El tango de mi barrio, música en vivo y baile en la vereda.