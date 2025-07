Eduardo Cervieri repone ‘Cabrerita’ en el Notariado: “Si no tenía pintura, dibujaba con fósforos apagados”

La génesis de Cabrerita tiene que ver con el gusto de Cervieri por la pintura y el dibujo, que también lo llevó a dirigir varias adaptaciones de cuentos de Roberto Fontanarrosa . Esa afición lo motivó a inscribirse en Bellas Artes, donde cursó varios años. “Un día nos mostraron una obra de Cabrerita y de inmediato me fascinó el trazo, esa libertad expresiva que comunicaba su pintura. También cuando alguien te muestra una obra suya, inevitablemente viene con toda la información sobre su vida. Entonces, fascinado por su arte y conmovido por su peripecia, pensé de inmediato en que ahí había una obra de teatro”. De inmediato Cervieri comenzó, con la ayuda de su hijo Ignacio, a recopilar información sobre el pintor. Rápidamente dieron con Lucy Parrilla, hermana del poeta José Parrilla , quien fue el mejor amigo del pintor. “Lucy era pedicura, la fuimos a ver al local donde trabajaba en una galería céntrica, y cuando le preguntamos por Cabrerita, nos respondió: ‘Ya le dije a todo el mundo que no quiero hablar más sobre ese tema’. Y cuando nos dimos vuelta para irnos, nos dijo: ‘Pero con ustedes voy a hablar, no sé por qué’. Entonces se transformó en la principal fuente de información para la escritura de la obra”.

Luego de varios años de investigación —casi una década— Cervieri logró redondear el texto de la obra, que concibió como un unipersonal en el cual el propio artista cuenta su vida, en primera persona. “Yo había hecho solo un trabajo con Carlos Rodríguez, por los 400 años del Quijote, y cuando pensé a quién le podía ofrecer la obra pensé en él. Se la di a leer, lo hizo y me respondió: ‘Eduardo, con esta obra vamos a hacer cuatro funciones. Pero quiero hacerla (ríe). Así arrancamos, y después de 20 años la seguimos haciendo’”.

No hay videos ni grabaciones de Cabrerita. Solo unas pocas fotos. No conocemos su voz y su gestualidad, lo cual permitió a Rodríguez una composición más libre e imaginativa del pintor, nada apegada a una imitación de algo conocido. Así describe Cervieri el trabajo interpretativo del actor: “Solo sabíamos que Cabrerita era menudo y flaquito. No queríamos hacer una imitación fotográfica, queríamos capturar la vivencia. Carlos tiene una facilidad impresionante para transformarse y pasar de estar encerrado y torturado en la Etchepare a estar encendido por la inspiración, invocando a la Luna para pintarla en una hoja. En la piel de Cabrerita se convierte en un narrador que le cuenta su vida al público”.

Cervieri cuenta que cuando Lucy Parrilla conoció a Rodríguez antes del estreno, le pareció que Carlitos no podía ser Cabrerita. “‘No tiene nada que ver’, dijo. Le hicimos un preestreno para ella sola y después de verla tenía los ojos llorosos. Al salir se secó los ojos, se recompuso y nos dijo: ‘Hoy volví a ver a Cabrerita’”.

La obra se estrenó en la sala 2 del Teatro Stella. “El bar Tasende nos prestó una mesa y La Tortuguita, que está frente al teatro, nos prestaba las sillas por el rato de las funciones. Al terminar cruzábamos a devolvérselas (ríe). Al principio fue todo así. Y fue maravilloso. Al año siguiente viajamos por todo el interior profundo, en dos giras increíbles. Primero recorrimos el país entero, y después seguimos de largo: Barcelona, París, Londres, con traducción simultánea al inglés, algo fantástico, y casi toda Sudamérica. Estuvimos en festivales de Chile, Argentina, en la ciudad de Azul (provincia de Buenos Aires), en el festival de Porto Alegre, en Quito, Venezuela, fuimos tres veces al festival de La Paz, donde impactó tanto la primera vez que nos invitaron dos veces más. Salvo Colombia y Paraguay, estuvimos en todos lados”.

La función de Cabrerita en París hizo que una espectadora francesa llamada Fernande Dalézio, que había sido alumna de Parrilla en esa ciudad, ofreciera una colección de 100 cuadros de Cabrera que tenía en su poder y quería donar al Estado uruguayo. A su regreso, Cervieri gestionó el ofrecimiento, lo cual hizo posible una exposición montada por el Museo Nacional de Artes Visuales en marzo de 2018.

Para Cervieri, la obra provoca “algo muy especial, medio mágico”. Dice que “siempre” ha provocado “una cosa extraña” en el público que la ve. “Es una mezcla de fascinación, humor y conmoción por ese personaje que está al límite de todo, de la existencia, de la locura, de la belleza y de la creación, porque no puede parar de crear. Era incontenible, lo desbordaba. No podía parar de crear. Si no tenía pintura, dibujaba con fósforos apagados”.