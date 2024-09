El conflicto en la AUF: la renuncia de un jerarca y la larga espera a representantes del BROU en el Centenario

La espera de los dirigentes de la AUF fue en vano: el presidente del BROU, Salvador Ferrer, se encontraba en el exterior, y ni los dos vicepresidentes ni los directores ni el secretario general de la institución acudieron al palco oficial.

Deporte-Salvador Ferrer-Ignacio Alonso-AUF.jpeg Salvador Ferrer, presidente del BROU, durante el acuerdo firmado en 2023 por el cual la institución pasó a ser main sponsor de la AUF Asociación Uruguaya de Fútbol

La denuncia contra la AUF se dirige de manera específica contra el presidente Alonso y miembros actuales y anteriores de su Comité Ejecutivo, entre ellos Eduardo Ache. Está firmada por 12 instituciones de Primera, Segunda y Tercera División y tiene el impulso de Tenfield, propietaria de los derechos de televisación del fútbol uruguayo hasta diciembre de 2025. La empresa mantuvo contactos directos con directivos de esos clubes y analiza iniciar acciones legales por su cuenta.

En la AUF creen que Tenfield también se comunicó con miembros del BROU antes que se discuta en la sesión del jueves la posibilidad de suspender temporalmente el acceso al crédito. En concreto con el director Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto en el banco y ligado a Montevideo Wanderers. De ese club supo ser delegado Eduardo Radaelli, quien mantiene un correcto vínculo con Tenfield y está al frente de Espacio de los Pueblos Libres, un sector de Cabildo Abierto al que pertenece Sitjar.

Preguntado por Búsqueda, Sitjar respondió que el tema fue tratado en el directorio del BROU a pedido suyo pero que no fue él quien introdujo la moción en el orden del día, sino que "salió naturalmente una vez que los servicios técnicos expusieron" al respecto. Sobre el supuesto diálogo con Tenfield, sostuvo: "Todas las partes interesadas relacionadas al tema AUF que expresaron interés en conversar con nosotros fueron atendidos".

El martes 10 el presidente del banco, Ferrer, afirmó que no tiene “control absoluto de todas las situaciones” que se producen y que la institución mantiene una “excelente relación” con la AUF. “Vamos a bajar los decibles, no hay ninguna alarma pública. Lo único cierto es que el banco no cuenta con el último balance y nos han prometido que lo presentarán en los próximos días. Pero los balances de la AUF han sido auditados por consultoras internacionales y no hay preocupación en el banco. Es una línea de crédito que tiene la AUF y va a seguir contando con ella sin problema”, afirmó consultado por el periodista Leonardo Sarro.

En los próximos días Ferrer prevé reunirse con Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte. Ayer miércoles, en tanto, recibió a Alonso, quien le entregó el dictamen de la auditoría del año 2023 que la consultora británica Grant Thornton llevó a cabo en la AUF. Este jueves el directorio del BROU volverá a sesionar y prevé analizar el asunto.

Un problema que desequilibra la interna de la AUF

Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Cooper, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo son las instituciones que denunciaron a la AUF. Mar de Fondo, quien acompañó la medida originalmente, se retiró.

La demanda recayó en el fiscal Gilberto Rodríguez e implica, además de a Alonso y Ache, a Jorge Casales, Victoria Díaz, Andrea Lanfranco, Matías Pérez y Gastón Tealdi. El martes 10 El País reportó sobre diferencias entre los balances presentados por la AUF y las memorias anuales financieras de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en relación con los ingresos y los anticipos solicitados por la AUF a la federación sudamericana. “Un documento de 50 páginas que fue anexado a la denuncia penal advierte que en los balances de la AUF no se reflejan las partidas recibidas como adelantos de la Conmebol en los últimos años”, indica el artículo, que refiere a variaciones de US$ 3,6 millones.

El conflicto puso en una situación apremiante a Héctor del Campo, uno de los siete integrantes del Comité Ejecutivo que lidera la AUF por el período 2023-2027. Del Campo ocupa el cargo nombrado por los clubes profesionales del fútbol uruguayo, respaldado sobre todo por una serie de instituciones que critican la gestión de Alonso, lo acusan de irregularidades y falta de transparencia y exigen conocer propuestas oficiales de los contratos de televisión con los que la AUF pretende reemplazar a Tenfield a partir de enero de 2026.

Estas instituciones integran de forma dispar la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional y la Unión de Clubes, entidades que formalmente se oponen a Alonso e intentan gestionar de manera independiente las competiciones de Primera y Segunda División. Varias de ellas firmaron la denuncia contra la AUF y dos de sus principales promotores, Peñarol y Danubio, analizan sumarse a la demanda en un futuro.

Danubio es el equipo al que pertenece Héctor del Campo —hermano del hoy presidente del club, Arturo del Campo—, quien la semana pasada puso a disposición su cargo en el Comité Ejecutivo de la AUF. La renuncia fue presentada ante la Unión de Clubes, cuyos representantes la declinaron y le pidieron a Del Campo que se mantenga en el puesto.

A inicios de año Del Campo ya había manifestado ante el Parlamento posturas contrarias a las que tienen el resto de sus compañeros de directiva en la AUF. Su situación dentro del Comité Ejecutivo “es compleja”, aseguró un dirigente consultado por Búsqueda. “La relación con los otros miembros es complicada porque tiene opiniones muy diferentes. El clima no es el mismo al de meses atrás”, añadió.