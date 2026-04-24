En 2026, el fútbol uruguayo aumentó el tiempo de juego y la intensidad: ¿es la razón para el auge de lesiones?

“El jugador Gonzalo Carneiro sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Ya comenzó el proceso de rehabilitación”. El 10 de abril, en su cuenta de X, Nacional difundió un comunicado con una redacción que, en lo que va de 2026, se ha vuelto casi rutinaria para el club. Carneiro es el décimo futbolista del plantel que registra una lesión muscular de este tipo, en una secuencia que ha repetido prácticamente el mismo parte médico. La reiteración ha generado entre los hinchas una mezcla de ironía, enojo e impotencia alimentada por la sensación de déjà vu.

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La situación no es muy distinta en Peñarol. Aunque la comunicación institucional es mucho más reservada y ambigua, también son nueve los jugadores del club que se han perdido partidos por problemas musculares.

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La reacción en ambos clubes tiende a apoyarse en explicaciones generales: se trata de alto rendimiento, es un deporte de contacto, las lesiones siempre existieron y, además, el calendario es más exigente. El argumento es atendible, pero incompleto: Nacional y Peñarol disputaron 15 partidos en menos de tres meses, sin futbolistas presentes en todos los encuentros, y tras un receso de 63 días sin actividad oficial.

Carneiro, por ejemplo, acumulaba 505 minutos de juego en la temporada —equivalentes a unos 5,6 partidos completos— antes de sufrir el desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Gonzalo Carneiro es uno de los nueve futbolistas de Nacional que sufrió una lesión muscular en lo que va del año.

Ante la falta de respuestas concluyentes, una de las líneas de análisis más sólidas puede provenir del Departamento de Videoanálisis de la selección uruguaya, que desde 2024 releva datos tácticos y métricas de rendimiento del campeonato local. Los registros del inicio de 2026 muestran un aumento del tiempo efectivo de juego y de la intensidad —velocidad, volumen de carrera y acciones de alta exigencia— respecto a temporadas anteriores, según información a la que accedió Búsqueda.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) prevé publicar próximamente parte del estudio, coordinado por el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano. La expectativa es que datos más desagregados y específicos permitan a los cuerpos técnicos y áreas deportivas de las instituciones no solo optimizar la preparación táctica y estratégica, sino comprender mejor las causas del incremento de lesiones en lo que va del año.

“Aunque no creo mucho en la fortuna, el tema de las lesiones es un poco de suerte”, afirmó Luciano Boggio, volante de Nacional, al ser consultado sobre el tema. Boggio, como otros futbolistas, entrenadores y dirigentes, ha sido requerido en los últimos días para dar su visión pública sobre una situación inesperada. “Está brava de responder”, dijo el 21 de abril en conferencia de prensa, cuando un periodista le planteó la pregunta a él y al capitán Sebastián Coates, quien a su lado sonrió y lo instó a contestar.

Más allá del componente de azar, Boggio apuntó a factores que se repiten en el discurso de los protagonistas. “Obviamente son muchos partidos seguidos, nosotros entramos en la zona de la doble competencia y eso tiene un poco de peso. Debe venir por ahí...”, arriesgó, aunque Nacional disputó solo dos encuentros de Copa Libertadores en lo que va del año. “No hay una respuesta”, concluyó Boggio, uno de los jugadores más fiables físicamente del plantel de Nacional.

Deporte-Maximiliano Silvera-Nacional-Partido-Rodríguez-adhoc Debido a problemas musculares, Maximiliano Silvera ya fue marginado dos veces del plantel principal de Nacional. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Además de Carneiro, la lista de lesionados de Nacional incluye o incluyó a Coates (desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho), Emiliano Ancheta (desgarro en cuádriceps izquierdo), Camilo Cándido (desgarro en el recto anterior del cuádriceps izquierdo), Juan Cruz de los Santos (desgarro del recto femoral del cuádriceps izquierdo), Maximiliano Gómez (distensión), Nicolás López (desgarro en cuádriceps derecho), Luis Mejía (desgarro en isquiotibial derecho), Juan de Dios Pintado (desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho) y Maximiliano Silvera (desgarro en gemelo izquierdo).

Sebastián Eguren, director deportivo de Nacional, también intentó aportar una explicación. “Es multifactorial. No hay una única verdad”, afirmó el 22 de abril en una entrevista con El Espectador deportes. Eguren reconoció que las lesiones han sido “un golpe” para el club en 2026 y señaló que la secretaría técnica, junto con el departamento sanitario, inició un estudio comparativo de las últimas cinco pretemporadas.

“No es lo mismo jugar un partido de pretemporada sobre el final de la semana de trabajo, a puertas cerradas y de 60 minutos, que jugar un amistoso con público, con televisión, con árbitros... La exigencia desde el punto de vista mental no es la misma”, argumentó.

El poco fútbol del fútbol uruguayo

El informe Men’s European Football Injury Index es elaborado anualmente por Howden, un grupo internacional de intermediación en seguros. Aunque se centra en la carga económica de los seguros asociados a los contratos de los jugadores —principalmente coberturas sobre salarios e indisponibilidad por lesión—, analiza los casos con foco en la carga física y la disponibilidad de los jugadores.

La edición más reciente corresponde a la temporada 2024/2025 y fue publicada en diciembre. Examina las cinco grandes ligas de Europa: Premier League (Inglaterra), LaLiga (España), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia). El reporte muestra que las lesiones superaron las 4.000 por temporada, lo que consolidó una tendencia al alza en los últimos años.

Uno de los factores centrales que identifica el estudio es la congestión del calendario: los jugadores que participan en múltiples competiciones enfrentan una carga física creciente y menos tiempo de recuperación entre partidos. Esta acumulación de minutos eleva el riesgo de lesión y también el de recaídas. El informe concluye que el fútbol de élite se acerca a un límite en términos de exigencia física, lo que obliga a repensar tanto la planificación del calendario como las estrategias de prevención y manejo médico.

Esta congestión no parece trasladarse de forma directa al contexto uruguayo, donde la mayoría de los equipos apenas acumula 15 partidos en lo que va del año. Además, la carga de minutos dista mucho de la que se observa en la élite europea.

Deporte-Marcelo Bielsa-Jorge Giordano-Tribuna-Mirando Partido-Rodríguez-adhoc Jorge Giordano y Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario, observando el partido entre Liverpool y Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División del fútbol uruguayo. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

En 2023, por ejemplo, el entonces lateral de Nacional Gabriel Báez (3.877 minutos en 46 partidos) y el entonces volante de Peñarol Sebastián Rodríguez (3.746 minutos en 43 partidos) fueron los futbolistas con mayor participación en toda la temporada del fútbol uruguayo, sumando liga local y torneos internacionales. Sus registros, sin embargo, quedaron muy por debajo de los de Europa: Virgil van Dijk, zaguero del Liverpool FC de Inglaterra, lideró ese año los minutos jugados en todo el continente con 6.293 en 74 partidos.

En cuanto a la tipología de las lesiones, de acuerdo al informe de Howden, predominan las musculares, especialmente en zonas como los isquiotibiales y los cuádriceps, dolencias asociadas a la fatiga pero también “a la exigencia física de partidos cada vez más intensos”, lo que marca una convergencia con el aumento de ritmo detectado por las últimas métricas de la AUF en los partidos del Torneo Apertura 2026.

Estos números representan una mejora respecto al primer estudio realizado por la AUF y divulgado en enero de 2025 por Giordano. Aquel análisis comparó el tiempo efectivo de juego entre distintas ligas internacionales y los torneos Apertura y Clausura 2024 de Uruguay. El informe mostró que en 2024 se jugó en Uruguay un promedio de 46 min 16 s por partido, mientras que el tiempo sin juego o muerto fue de 52 min 4 s. Ambas cifras dejaron a Uruguay en una de las posiciones más bajas del mundo en cuanto a tiempo efectivo de juego, incluso por debajo de la liga de Primera División de Bolivia. Como referencia, la Premier League de Inglaterra lideró las posiciones globales con un juego de 58 min 31 s por partido, mientras que el Brasileirao de Brasil dominó en Sudamérica con un tiempo de 55 min 23 s.

Una de las hipótesis preliminares de los técnicos y videoanalistas de la AUF es que hoy existen más minutos efectivos de fútbol por partido debido a un cambio en la manera de arbitrar, con menos reinicios y apalancado por nuevos jueces provenientes de la Segunda División, con un perfil de darle más fluidez al juego y no cobrar como falta contactos propios de los movimientos de los futbolistas.

La situación en Peñarol

A diferencia de Nacional, Peñarol sumó esta temporada una baja de bastante más entidad que un desgarro: su figura, el volante ofensivo Leonardo Fernández, fue operado el 21 de abril en Madrid por el traumatólogo y cirujano ortopédico español Manuel Leyes, una especie de eminencia de la sanidad deportiva mundial. La intervención confirmó una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con una recuperación estimada de seis a ocho meses.

Aunque no está completamente confirmada la causa de la lesión, se presume que se produjo el 9 de abril, durante los últimos minutos del partido ante Independiente Santa Fe en Bogotá, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, cuando el zaguero local Víctor Moreno se tiró con los dos pies extendidos sobre Fernández.

Además de Fernández, en Peñarol también está en recuperación el zaguero Nahuel Herrera, quien sufrió la luxación de su hombro derecho el 7 de marzo y también fue intervenido en Madrid por Leyes. Además de estas dos bajas, Peñarol tuvo a inicios de año la de Abel Hernández, quien sufrió un esguince de rodilla y se encuentra recientemente recuperado.

Deporte-Leonardo Fernández-Peñarol-2026-Rodríguez-adhoc Leonardo Fernández fue operado de la rodilla en Madrid. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Las afecciones musculares, mientras tanto, agrupan a un listado de nueve futbolistas, la mayoría de ellos lesionados en abril: Brandon Álvarez (desgarro en psoas), Diego Laxalt (desgarro en posterior izquierdo), Eduardo Darías (desgarro en aductor), Emanuel Gularte (desgarro, con desprendimiento muscular de muslo), Franco Escobar (microdesgarro en sóleo), Lucas Ferreira (distensión muscular), Luis Angulo (distensión muscular), Matías Arezo (inflamación en el tendón del músculo posterior) y Maximiliano Olivera (desgarro en posterior izquierdo).