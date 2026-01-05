Mundial 2026: Nike pagará a Uruguay US$ 4 millones si es campeón, frente a los US$ 50 millones que dará la FIFA

La firma de vestimenta Nike pagará a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) US$ 4 millones en caso de que la selección gane el Mundial 2026 , según establece el contrato firmado el año pasado, al que accedió Búsqueda . En el capítulo de bonos por desempeño, el acuerdo establece que Uruguay recibirá US$ 500.000 solo por participar del torneo, US$ 1 millón en caso de ser semifinalista y US$ 2 millones por alcanzar la final, todos montos que no se acumulan entre sí.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez en la historia participará un récord de 48 selecciones, 16 más que las 32 que competían desde Francia 1998; el torneo se organizará en 12 grupos de cuatro equipos y avanzarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, que disputarán la instancia de dieciseisavos de final.

Uruguay integra el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita, en Miami. En la segunda fecha jugará el 21 de junio con Cabo Verde, también en Miami. Finalizará la fase de grupos contra España, el 26 de junio en Guadalajara.

A fin de año el Consejo de la FIFA , el principal órgano en la toma de decisiones de la organización, se reunió en Doha, Catar, y aprobó para el Mundial 2026 un aporte económico a las selecciones de US$ 727 millones, un incremento del 50% respecto al Mundial pasado, disputado en 2022 en Catar. La cifra se repartirá entre los 48 participantes: US$ 655 millones se destinarán a premios por desempeño, con una escala de pagos que va de US$ 50 millones para el campeón, US$ 33 millones para el subcampeón y montos decrecientes según la posición final hasta el mínimo de US$ 9 millones para los equipos que se ubiquen entre el 33 er y el 48º lugar; además, cada selección recibirá US$ 1,5 millones que cubran costos de preparación, lo que garantiza al menos US$ 10,5 millones a cada participante solo por jugar el torneo.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino .

Según el presupuesto y los informes financieros oficiales de la FIFA, para el ciclo 2023-2026 los ingresos totales de la federación estarán en torno a US$ 11.000 millones, de los cuales aproximadamente US$ 4.264 millones provienen de derechos de transmisión y US$ 2.693 millones de derechos de marketing y patrocinio. Los ingresos incluyen el Mundial 2026 y otros torneos y actividades de la FIFA durante el período, como el Mundial femenino que se jugó en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. De todas formas, dentro del total de US$ 11.000 millones, el Mundial 2026 concentra el mayor porcentaje de los ingresos.

El contrato entre Uruguay y Nike

Desde 2007 y hasta diciembre de 2023, la marca alemana Puma vistió a las selecciones uruguayas bajo un contrato gestionado por Tenfield, que actuó como intermediaria y titular de los derechos de la indumentaria de la AUF. Vencido el acuerdo, la AUF decidió no renovar pero no logró cerrar a tiempo a otro proveedor, por lo que comprometió en 2024 la imagen de las selecciones nacionales al producir ropa de menor calidad técnica y estética para diversas competencias, entre ellas el Preolímpico sub-23 disputado en enero de ese año en Venezuela.

En abril, ante la urgencia de disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos, la AUF adquirió de manera directa un paquete de vestimenta a Nike para cubrir el equipamiento en ese torneo, lo que derivó en una intimación judicial de Tenfield y en un comunicado de prensa de la asociación para intentar aclarar la situación: “Por contexto y por motivos legales, lo que se hizo fue una licitación y posterior compra de indumentaria para el campeonato. Si bien se hicieron las gestiones para que también estuvieran a la venta en ese momento, no fue posible”. Luego de julio, como estaba establecido en el contrato con la marca anterior, se llamó a licitación para sponsor técnico y en diciembre de 2024 Nike pasó a ser quien viste a todas las selecciones uruguayas.

Culminada la Copa América, en agosto de 2024 la AUF abrió un llamado a licitación al que se presentaron Nike, Adidas, Puma y Kelme, del cual resultó electa en setiembre Nike. La elección tuvo que ser aprobada por el Congreso de la asociación, su máxima autoridad legislativa, con 56 votos a favor de 76 posibles y las negativas de varios clubes de Primera y Segunda División, entre ellos, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate, Wanderers y Uruguay Montevideo.

Deporte-Marcelo Bielsa-Uruguay-Primer Plano-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS El acuerdo delega en Nike la fabricación de indumentaria oficial auténtica y réplicas. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

El contrato con Nike fue oficialmente firmado en noviembre de ese año por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y por el vicepresidente de Marketing Deportivo para Asia, Pacífico y Latinoamérica de Nike. El acuerdo establece el suministro, patrocinio y licencia mediante los cuales Nike se convierte en el patrocinador deportivo oficial exclusivo y proveedor de la AUF y de todas sus selecciones nacionales. Rige hasta el 31 de diciembre de 2032, con alcance mundial, y comprende a todos los equipos masculinos y femeninos durante la vigencia del contrato, incluyendo, entre otros, las selecciones nacionales mayores de fútbol, las selecciones olímpicas, sub-23, sub-20, sub-17 y sub-15, así como los equipos de fútbol playa, futsal, e incluso de e-sports, “y cualquier otro equipo que pueda existir periódicamente durante el plazo contractual”.

Incluye, sin carácter limitativo, la fabricación de calzado; indumentaria oficial de competición auténtica y réplicas; indumentaria básica de los jugadores; otras prendas de carácter deportivo o casual; guantes; canilleras; accesorios deportivos; bolsos; gorros y pelotas. El acuerdo también autoriza a Nike a utilizar y sublicenciar las marcas de la AUF, así como datos e imágenes de sus equipos y jugadores, siempre con fines relacionados con el diseño, fabricación, marketing, publicidad, promoción y venta de productos Nike.

“Este lanzamiento marca el inicio de una fase clave en el vínculo entre AUF y Nike, que ahora toma forma con una línea de productos que irá creciendo día a día”, indicó la AUF en julio de este año, momento en el que recién la camiseta oficial se puso a la venta al público.

Deporte-Camiseta Nike-Uruguay-Presentación-AUF El acuerdo entre Nike y la AUF rige desde fines de 2024. Asociación Uruguaya de Fútbol

El acuerdo tiene un valor total estimado de US$ 41 millones e incluye pagos en efectivo, un incentivo por la firma del contrato, inversiones en marketing y prestaciones en especie. La compensación base se estructura en un adelanto de US$ 500.000 ya abonado, un segundo pago de US$ 1,5 millones también efectuado, un pago pendiente de US$ 2 millones para 2026 y, posteriormente, seis cuotas anuales de US$ 2,5 millones cada una. Además, Nike debió entregar a la AUF un incentivo único por la firma del contrato de US$ 2,5 millones —pagado dentro de los 15 días siguientes a la ejecución completa del acuerdo— y asumió el compromiso de invertir al menos US$ 4 millones durante el plazo contractual en acciones de marketing y en iniciativas destinadas al desarrollo y crecimiento del fútbol en Uruguay.

El contrato establece por último una cláusula de preferencia para Nike, que tiene el derecho a negociar primero una eventual renovación o un nuevo contrato, antes de que la AUF pueda iniciar conversaciones con terceros. La empresa puede ejercer ese derecho hasta 12 meses antes del vencimiento del contrato actual. La cláusula no obliga a la AUF a renovar ni le otorga a Nike la posibilidad de igualar ofertas de otras marcas, por lo que, si no hay acuerdo, queda en libertad de negociar con otros proveedores.