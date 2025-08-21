Lavado de activos: la Senaclaft admite una “gran preocupación” por el crimen organizado en los clubes uruguayos

A inicios de mes, el Poder Ejecutivo presentó una estrategia integral contra el lavado de activos en la que menciona a las sociedades anónimas deportivas (SAD) como uno de los “principales sectores potencialmente utilizados” para canalizar dinero ilícito en Uruguay. Entre otras cosas, el documento anuncia que se incluirán a las SAD como sujetos obligados de reportar situaciones sospechosas.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En la elaboración del informe, coordinado por Presidencia de la República , participaron distintos organismos, entre ellos la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Días después de presentado, la titular de esa secretaría, Sandra Libonatti, fue oradora en un encuentro con dirigentes del fútbol uruguayo.

Allí explicó que, en el período de gobierno anterior, un diagnóstico de la Senaclaft concluyó que los clubes uruguayos —tanto asociaciones civiles como sociedades anónimas deportivas— presentaban “resultados insatisfactorios” en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado. También habló sobre la intención del gobierno de realizar una nueva reglamentación a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (Nº 19.754, de 2017) para incluir expresamente a las SAD en el listado de sujetos obligados, equiparándolas a otros sectores regulados como inmobiliarias, ONG, escribanos, contadores y asociaciones civiles.

“Tendríamos que en algunos aspectos y en este en particular emitir alguna reglamentación. Nosotros primero vamos a hacer un análisis de riesgo de organizaciones como los clubes deportivos y las SAD, y eso es lo que luego va a generar una reglamentación en el decreto”, afirmó Libonatti, quien dijo que la estrategia presentada por el Poder Ejecutivo ya prevé “situaciones particulares como reglamentar con mayor grado de detalle el tema del fútbol”.

Las sociedades anónimas deportivas son una figura jurídica que funciona bajo el régimen de una sociedad anónima tradicional, con la posibilidad de distribuir utilidades entre accionistas y con beneficios fiscales. Estas características las han convertido en un vehículo más atractivo que las asociaciones civiles y en un modelo en auge para el fútbol uruguayo , donde representan alrededor de la mitad de las instituciones.

Con su expansión han llegado a Uruguay inversores de distintos países y diversos sectores económicos, lo que alerta a las autoridades sobre el origen y el destino de los fondos que se utilizan. En julio Búsqueda informó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos investiga a la sociedad anónima deportiva propietaria de Boston River por movimientos de dinero sospechosos enviados y recibidos entre la sucursal uruguaya del Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes) y paraísos fiscales. Si bien los movimientos detectados ocurrieron en 2019 y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central presentó una denuncia en 2021, el caso recién fue asignado a la fiscalía en enero.

El cambio normativo que implementará la AUF

Libonatti fue una de las invitadas a un jornada sobre prevención de lavado de activos en el fútbol uruguayo, organizada el 13 de agosto por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el Latu (Laboratorio Tecnológico del Uruguay). “Muchachos, no nos queda otra que hacer las cosas bien. No solo porque estén unos atrás controlándonos, sino porque en la vida hay que hacer las cosas bien”, apuntó al cierre del evento la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz.

Deporte-AUF-Lavado Activos-LATU-AUF El evento realizado en el Latu se dio en medio de una discusión por mejorar los controles de lavado de activos en los clubes. Asociación Uruguaya de Fútbol

Díaz informó a los directivos de los clubes uruguayos —la mayoría de los asistentes en el Latu— que la AUF tiene pronto para implementar a partir del año que viene el fair play financiero, una herramienta que la asociación viene trabajando hace 10 meses. Instalado hace más de una década en el fútbol de Europa para promover la estabilidad económica entre los clubes, el fair play financiero pretende ser introducido en simultáneo con el nuevo contrato de televisión, que al incrementar los ingresos de los clubes puede aumentar el riesgo de endeudamiento.

La herramienta fue elaborada por el Comité Ejecutivo de la AUF para “verificar el cumplimiento estricto mensual” de las obligaciones salariales y fiscales, así como los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) que tienen que realizar los clubes profesionales. El objetivo a largo plazo es permitir que las instituciones alcancen un equilibrio presupuestario básico que admita montos determinados de capacidad de endeudamiento y de inversión de capital, en este último caso, especialmente en las sociedades anónimas deportivas.

En su alocución, Libonatti defendió el fair play financiero como un método de control propio para el fútbol uruguayo. “Es un concepto que se está manejando mucho internacionalmente y para mí tiene que estar presente en todos aquellos que gestionan clubes o SAD porque tiene que ver con la información, la claridad de la información, el documentar. Por más que exista una regulación desde afuera, primero debe existir una autorregulación. El fútbol es un negocio y el negocio lo entienden los que intervienen en él. Los que tienen bien claros los riesgos de lavado son quienes intervienen. Entonces los propios sujetos obligados, los propios clubes, son los que deben ponderar los riesgos”, afirmó.

Deporte-Lodeiro-Presentación-Nacional-Mazzarovich-adhocFOTOS El gobierno quiere hacer foco en las transferencias que se realizan en todas las divisionales del fútbol uruguayo. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

Libonatti se refirió en concreto a la necesidad de que las instituciones controlen las transferencias de jugadores, tanto las internas como las que se hacen al exterior. “La particularidad del fútbol es que el producto son las personas, los profesionales, y el precio de esos profesionales es difícil de cuantificar. Y en las prácticas de lavado uno de los problemas es determinar cuánto vale un producto”, dijo.

En un análisis más profundo sobre la situación, la titular de la Senaclaft incluso advirtió a los directivos del fútbol sobre la necesidad de la autorregulación para evitar que grupos criminales usen a los clubes para introducir las ganancias: “Quiero transmitir una gran preocupación. Todos sabemos lo que se está planteando a nivel nacional con el avance del crimen organizado, y el deporte es un sector donde podemos ser sujetos a tener inmersos en nuestros clubes, tocando a nuestros jóvenes, a financiamientos, sociedades y aportes que lo único que van a hacer es mucho daño. Conocemos sinfín de casos en el mundo donde la delincuencia organizada se ha metido dentro del fútbol. ¿Queremos permitir eso nosotros para el deporte nuestro, que es tan importante para los uruguayos?”.

Conmebol, Coldplay y el conflicto de interés

Además de Díaz y Libonatti, de la conferencia en el Latu participó Graciela Garay, directora de Ética, Cumplimiento e Integridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Licenciada en Administración de Empresas y en el cargo desde 2016, Garay se refirió a los conflictos de interés en la órbita de la Conmebol y remarcó la importancia de cumplir con los protocolos y manuales internos en la materia.

Como ejemplo recordó el episodio que se volvió globalmente viral durante un concierto de la banda británica Coldplay en julio, en Massachusetts, Estados Unidos, cuando una pantalla gigante (conocida como kiss cam) mostró al CEO de una importante empresa tecnológica abrazado con la directora de Recursos Humanos de la compañía. Al estar ambos casados con otras personas, el hecho causó un escándalo que derivó en investigaciones internas y las respectivas renuncias de los involucrados.

“Más allá del morbo, yo quiero traer acá este ejemplo superclaro”, indicó Garay sobre la situación del recital de Coldplay. “Yo circulé este hecho dentro de la Conmebol porque era un tema de compliance, de conflicto de interés, que violó la confianza, el accountability, violó todo lo que se puede violar dentro de cualquier tipo de normativa y regla dentro de una institución”.