Partido Nacional propone examen final obligatorio en Secundaria y UTU

El también asesor en materia educativa del candidato presidencial por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, aclaró que el resultado del examen no será vinculante para el egreso. “Quien termine el bachillerato tendrá la obligación de hacer este examen, pero si no lo salva igual será bachiller. No es que se da por perdido el bachillerato”, indicó el jerarca.