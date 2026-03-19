Confrontaciones en el Senado marcan un inicio tenso del segundo año legislativo y dificultan acuerdos pendientes

Aunque hubo momentos de alta tensión entre el oficialismo y la oposición, el primer año legislativo del actual período de gobierno mostró a un sistema político capaz de alcanzar acuerdos. Pero el segundo año de la legislatura inició con un clima particularmente confrontativo, lo que anticipa un escenario complejo para avanzar en temas que requieren consenso.

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Primero fue el planteo de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, que causó una disputa en la interna colorada entre los líderes de las dos alas del partido , los senadores Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, ambos con la seguridad en el centro del discurso. El secretario general colorado creía más “estratégico” convocar al secretario de Estado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría para respaldarlo, pero el referente de Vamos Uruguay insistió en liderar la interpelación en la Cámara Alta. En tanto, en el oficialismo consideran excesivo que el ministro sea nuevamente convocado cuando ya concurrió a la Comisión Permanente del Parlamento el pasado enero.

Después fue la discusión sobre la Fiscalía de Corte —que hoy lidera la fiscal subrogante Mónica Ferrero—, donde la designación de un titular quedó largamente postergada por falta de consenso en el sistema político. El nombramiento requiere de mayorías especiales en el Senado y por eso el oficialismo necesita acordar con la oposición.

Pese a que días antes senadores del Frente Amplio (FA) habían tomado la iniciativa de instalar un ámbito formal de negociación para ese y otros cargos pendientes de renovación y la oposición se había mostrado dispuesta incluso a proponer nombres, ahora “dieron un portazo”. Al menos así lo interpretaron en el oficialismo luego de que la coalición republicana (CR) a pleno —con Cabildo Abierto incluido— realizara una conferencia de prensa para respaldar a Ferrero y advertir que no negociaría un reemplazo. Si bien en la oposición tienen la expectativa de negociar otras vacantes y cargos dejando de lado la Fiscalía de Corte, el Frente Amplio por el momento lo descarta.

“En los hechos esto implica irse de la negociación. El gobierno invita a la oposición a dialogar y la oposición se niega. Es inentendible”, dijo a Búsqueda el senador frenteamplista Daniel Caggiani. “El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”, añadió, confiado en que la oposición terminará recalculando su postura.

Dudas en la bancada del Frente Amplio sobre cómo proceder Ojeda

Horas después de la conferencia de la coalición, los senadores que integran la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta tuvieron una discusión, acalorada por momentos, en torno a la situación de Ojeda, quien según una fiscal contravino la Constitución al intervenir en un expediente como abogado mientras se desempeña como legislador. Informes de especialistas manejan distintas posturas sobre la actuación del senador y sus posibles consecuencias; ahora los senadores oficialistas resolvieron pedir la comparecencia de los constitucionalistas Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs a la comisión para seguir analizando el tema. Mientras, Ojeda les reclamó que resuelvan el tema de una vez.

Legisladores del Frente Amplio dijeron a Búsqueda que en la bancada no hay consenso sobre cómo proceder en el caso de Ojeda. En la reunión de bancada del lunes 17 el tema fue discutido. Parte de los senadores creen que hay que promover un juicio político al senador, aunque no tenga éxito debido a la falta de votos. Otros, en cambio, piensan que no conviene ir por ese camino y analizan una salida más moderada.

Senador Botana "cruzó un límite", opina el oficialismo, y analiza medidas

Para terminar de caldear los ánimos, el senador blanco Sergio Botana afirmó ese mismo martes en entrevista con Cinco sentidos de Canal 5 que “todas las decisiones” del gobierno del Frente Amplio “están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”, y enumeró como ejemplos el caso del argentino Marcelo Balcedo condenado por lavar dinero en Uruguay, la fuga del criminal italiano Rocco Morabito y el hecho de que el narcotraficante Sebastián Marset supuestamente evitara una condena porque una fiscal cercana al FA perdió un pendrive con las pruebas.

En la sesión del Senado de ayer miércoles, el oficialismo pidió tratar como “asunto político” las declaraciones del senador, a quien le reclamó que se retracte y pida disculpas. Botana se mantuvo en sus dichos y entonces el Frente Amplio presentó una declaración en la que calificó las afirmaciones como “irresponsables y absolutamente carentes de sustento”. Posteriormente, convocó a una conferencia de prensa en la que el coordinador de la bancada oficialista, Óscar Andrade, sostuvo que Botana “cruzó una línea” y que estaban analizando qué medidas tomar ante la “inconducta”, entre las que no descartan plantear la aplicación del artículo 115, que permite sancionar “desórdenes de conducta”, y enviar el contenido de la sesión a la Fiscalía.

“La coalición en vez de bajar un cambio se reafirma en un camino que es sin retorno”, reprochó Andrade, que pidió volver al debate con altura, especialmente de cara a la interpelación a Negro. Y agregó que, en el período de gobierno pasado, “cuando se tramitaban pasaportes falsos en la Torre Ejecutiva” o cuando se “destruían documentos y se organizaban para mentirle al Parlamento”, el FA no cayó en la “generalización” de acusar a “todo” el Partido Nacional y a "todo" el Partido Colorado.

Tras la conferencia, los senadores frenteamplistas volvieron a la sesión, que estaba en cuarto intermedio, y votaron suspenderla. Esto sorprendió a los legisladores de la coalición, que no estaban al tanto de que el debate sería interrumpido.

“Nos pareció bastante sorpresivo y abrupto que suspendieran la sesión y no nos permitieran continuar con el debate y el orden del día”, dijo el senador y coordinador de la bancada del Partido Nacional Carlos Camy a Búsqueda. Añadió que planteará el tema en la próxima reunión de coordinación interpartidaria.

“Los ataques que inició el FA hacia dirigentes de la CR con intentos de censura en el Senado y amenazas en fiscalía como la anunciada a @sergiobotana, o a @AndresOjedaOk intentando sacarlo del senado muestran una gran debilidad del oficialismo y una estrategia de ‘huir hacia adelante’”, escribió el senador blanco Javier García en su red de X. “La persecución a dirigentes de la oposición es una deriva antidemocrática”, añadió.

Tregua en la interna colorada

La interpelación al ministro del Interior está previsto que se realice el 9 de abril en la Cámara Alta, tras la Semana de Turismo. Fuentes del Parlamento contaron que la fecha fue acordada con el ministro, que tendrá tiempo para presentar su anunciado plan de seguridad antes de la interpelación. La presentación será en los últimos días de marzo.

Los colorados, en tanto, lograron acercar posiciones tras días de cruces públicos y privados en torno al llamado a Negro. Fuentes de la bancada dijeron a Búsqueda que ambas alas del partido acordaron respaldar la aspiración de Bordaberry de que la interpelación sea en el Senado —que tuvo el apoyo de todos los senadores blancos y colorados— en tanto este acompañó la conferencia de la coalición republicana, que fue liderada por Ojeda, para pedir la ratificación de Ferrero al frente de la Fiscalía General, lo que cerró la puerta a que Vamos Uruguay dé los dos votos que necesita el oficialismo para nombrar a un nuevo fiscal.