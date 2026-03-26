La Secretaría de Inteligencia empieza a estudiar alternativas para crear una agencia al estilo CIA en Uruguay

La Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) inició el diseño de una agencia con mayores capacidades operativas y ejecutivas, con el objetivo de someter la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo y el Parlamento para que pueda ser aprobada en este período de gobierno.

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La iniciativa fue planteada el año pasado por el presidente Yamandú Orsi, quien ha insistido públicamente en la necesidad de que Uruguay cuente con un organismo de inteligencia más activo y con mayor capacidad de acción, similar a modelos adoptados en otros países.

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“En consonancia con los lineamientos generales anunciados por el señor presidente de la República, durante el año 2026 se trabajará en la identificación y análisis de los elementos necesarios, así como en la evaluación de su viabilidad, para avanzar hacia la creación de una Agencia de Inteligencia del Estado”, adelantó la SIEE en la Memoria Anual 2025 de la gestión del gobierno divulgada este mes.

Según fuentes oficiales consultadas por Búsqueda , esa labor ya fue iniciada y tiene, como primer paso, elevar a Presidencia posibles sistemas que puedan implantarse en Uruguay.

“La secretaría contribuirá, desde su rol técnico y estratégico, al estudio de alternativas institucionales y buenas prácticas comparadas, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los ámbitos político y parlamentario”, indicó la SIEE.

¿Qué tipo de inteligencia produce la SIEE?

La SIEE coordina las áreas de inteligencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas. Encabezada por Mario Layera, su función central es brindar inteligencia estratégica para asesorar al presidente con base en los lineamientos fijados por la Política Nacional de Inteligencia.

Este documento, aprobado en 2022 y que el gobierno modificará este año, define qué tipo de información debe generarse y elevarse al Poder Ejecutivo: inteligencia vinculada a la defensa nacional, la seguridad pública, el crimen organizado, el terrorismo, los riesgos económicos y financieros, la ciberseguridad, la infraestructura crítica, así como amenazas externas que puedan afectar los intereses estratégicos del país. También incluye el monitoreo de escenarios regionales e internacionales, la estabilidad institucional y otros factores que puedan incidir en la toma de decisiones del gobierno. En ese marco, la SIEE debe integrar, analizar y priorizar información proveniente de distintos organismos para transformarla en insumos estratégicos.

La intención del gobierno es avanzar hacia un organismo con capacidad de producir inteligencia propia en el terreno y ejecutar operaciones, incluyendo tareas de inteligencia y contrainteligencia frente a amenazas concretas, en una lógica más cercana, aunque con matices, a la de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) o la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia.

Información-Policía-Dirección de Investigaciones-Zina-adhoc La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional es una de las instituciones que integra la SIEE. Mauricio Zina/adhocFOTOS

La Abin, por ejemplo, tiene a la contrainteligencia como una de sus dos actividades principales, dedicada a prevenir, detectar, obstaculizar y neutralizar acciones que supongan una amenaza para la salvaguarda de datos, conocimientos, personas, áreas e instalaciones de interés para Brasil. Además cuenta con actividades especializadas para lograr datos e informaciones no disponibles en fuentes abiertas, bajo una división denominada Operaciones de Inteligencia. Por último, cuenta con 18 representaciones en el extranjero, donde sus funcionarios intercambian información con servicios de inteligencia internacionales que producen conocimientos sobre temas de interés para Brasil.

La creación de una agencia de inteligencia en Uruguay también apunta a superar obstáculos que hoy limitan a la SIEE en el ejercicio de funciones. Uno es de carácter económico: las restricciones presupuestales afectan su capacidad para contar con personal, equipamiento y acceso a fuentes abiertas de información.

Otro es la dificultad para compartir datos y sostener vínculos fluidos y de confianza con los distintos organismos que integran el sistema: solo en el ámbito de la Policía Nacional, por ejemplo, participan de conversaciones con la SIEE la Dirección de Investigaciones y las agencias dependientes de esta, como la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. A esto se suman las dependencias de las tres Fuerzas Armadas, como la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, y las de Economía y Cancillería, lo que complejiza la coordinación y el flujo eficaz de información.