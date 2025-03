La próxima Ley de Presupuesto es “una oportunidad” para que el Parlamento “entienda” la “dimensión” de la IA

“Si no entendemos bien las implicaciones de la inteligencia artificial, vamos a enfrentarnos a proyectos restrictivos que pueden tener efectos negativos”, y dio el ejemplo del proyecto de ley promovido por el Partido Colorado para limitar el uso de dispositivos electrónicos personales que no tengan un fin pedagógico ni de enseñanza en educación Primaria y Ciclo Básico. “Primer proyecto que participo en la Comisión de Educación: prohibición del celular y el uso de la inteligencia artificial para aprender. ¿Por qué? ¡Y vende! Después va a venir un proyecto para encajar todo tipo de impuestos y mecanismos que, según algunos, destruyen el trabajo. Se vienen”, criticó Goñi.

El legislador enfatizó que, si no se incluyen voces expertas en la discusión parlamentaria, Uruguay corre el riesgo de retroceder. “Si no se meten en la discusión las voces que pueden advertir sobre los efectos de la IA, vamos a correr riesgos serios de dar pasitos para atrás. No soy apocalíptico, pero a mi edad no puedo ser ingenuo: estas cosas van a pasar, como ya han pasado en otros lados”, señaló.

El diputado instó a que se considere la recomendación de Agesic sobre el marco regulatorio de la IA, calificándola como un insumo “buenísimo” para el trabajo del Parlamento. También alentó a sus colegas a aprovechar la discusión presupuestal para formarse sobre la IA y sus efectos en la economía y el trabajo. “La enorme mayoría de los parlamentarios no comprendemos aún la dimensión del fenómeno. Si no nos desasnan quienes tienen conocimiento real, nos empantanaremos”, aseguró.

En el final de su exposición, el legislador hizo hincapié en la importancia de una transición inclusiva, especialmente para los sectores más vulnerables. “Si no abordamos la transición con energía, va a ser muy difícil para los que menos tienen. Veremos desigualdad y exclusión si no les damos las herramientas necesarias. Por más que tengamos un Ceibal maravilloso, si el Parlamento no entiende ni orienta, seguiremos en discusiones insólitas, como si meter o no a los delegados docentes”, concluyó.

IA-Universidad-Catolica.jpg Participantes del evento sobre IA en la Universidad Católica. UCU

Agesic y la transformación digital

En representación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el nuevo director ejecutivo, Daniel Mordecki, dio su punto de vista en el encuentro. Destacó el rol de la agencia gubernamental como articuladora de políticas públicas y aseguró que su enfoque está centrado en el impacto de la tecnología en las personas. Subrayó la importancia de crear un marco normativo sólido y consensuado para regular la IA, similar al que Uruguay ha desarrollado en protección de datos y que ha sido reconocido en los ámbitos regional y global.

“Agesic ha sido el espacio de articulación que le ha permitido a Uruguay conformar un marco normativo, ejemplo en la región y muchas veces ejemplo en el mundo”, afirmó Mordecki, y añadió que la agencia aspira a replicar ese éxito en la regulación de la IA y otros temas emergentes, como ciberseguridad, neutralidad de la red y neuroderechos. “Nuestro rol es ser el anfitrión y articulador de estas discusiones, no solo participar como uno más”, explicó.

Mordecki también abordó los desafíos específicos de Uruguay en el contexto global de la IA. “Somos un país pequeño y periférico. La normativa europea habla de proveedores y desarrolladores, pero ¿cómo nos ubicamos nosotros? ¿Somos proveedores o consumidores? Debemos asegurar que la relación con las grandes empresas sea mutuamente beneficiosa y que la distribución de los beneficios sea equitativa”, sostuvo.

Respecto a la regulación, Mordecki advirtió que es importante tomarse el tiempo necesario para diseñar una ley que perdure. “No podemos apresurarnos, pero tampoco dormirnos en los laureles. Debemos crear una ley que sea ejemplo y que dure 20 años, como lo hicimos con otras normativas”, afirmó. Además, destacó que Agesic ya comenzó a trabajar en este proceso.

“La inteligencia artificial no es nueva, nació en los años 50, pero hoy está en la cresta de la ola por su capacidad de generar lenguaje. Sin embargo, en unos años será reemplazada por otra tecnología. Por eso, debemos regular pensando en el futuro”, concluyó Mordecki. El jerarca dijo que hay un cambio ya consumado que la sociedad debe comprender. “Esta es una cosa que hay que poner en la cabeza de la gente: el mundo es digital. No hay más transformación digital. Ya nos transformamos, ya está, te entra por los poros”, concluyó.

IA para sustituir parte del trabajo de los funcionarios públicos británicos

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, anunció la semana pasada nuevas directrices que permiten que la IA reemplace ciertas tareas de los funcionarios públicos, “siempre que se puedan realizar con la misma calidad y eficiencia”. En su discurso, Starmer afirmó que esta “revolución digital” podría producir ahorros de más de 45.000 millones de libras (unos US$ 58.400 millones) para el gobierno.

Las nuevas reglas instan a que “ninguna persona debería dedicar su tiempo a una tarea que la tecnología o la IA pueda realizar de manera más rápida y efectiva”. Sin embargo, esta propuesta ha causado preocupación entre el sindicato de funcionarios, que advierten que el gobierno debe dejar de culpar a los trabajadores por los problemas administrativos.

Starmer no aclaró si su propuesta de reforma estatal implicará la eliminación de puestos de trabajo, lo que ha despertado preocupación entre el sindicato de funcionarios y algunos diputados laboristas (oficialistas), quienes temen que la estrategia pueda compararse a la del departamento de eficiencia Doge dirigido por Elon Musk en Estados Unidos.