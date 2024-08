¿La solución a todos los conflictos en el fútbol uruguayo?: suspender la fecha

Una semana será suficiente para solucionar los pagos, ya que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó el viernes 16 de agosto para iniciar la competencia. El corto tiempo entre lo previsto y lo reprogramado demuestra indirectamente que el tema de fondo no son las deudas —en algunos casos de varios cientos miles de dólares— sino el próximo contrato de los derechos de la televisación de la liga local. Hasta diciembre de 2025 estos derechos están en manos de Tenfield, que pretende renovar y tiene el apoyo de varios clubes, pero se enfrenta a una AUF propensa a analizar otras ofertas y firmar un nuevo contrato con otra empresa.

La postergación de la primera fecha del Clausura hace llegar a 33 el número de jornadas suspendidas —parcial o totalmente— desde 2013 hasta hoy. Un promedio de casi tres por año que no registra ninguna liga sudamericana ni europea.

En setiembre del año pasado, tres meses después de la reelección de Alonso, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales postergó la fecha 4 del Torneo Clausura durante un mes, en conflicto por mejoras en el estatuto del jugador y en el salario de los futbolistas de Segunda División. En marzo de este año, parte de la fecha 5 del Apertura se suspendió por resolución de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) tras la agresión sufrida por el árbitro de línea Federico Piccardo en el partido Racing-Peñarol. En abril, dos partidos de la fecha 8 se postergaron por lluvia.

Ahora, el lunes 5, el Consejo de Liga de Primera División Profesional de la AUF votó postergar una semana el inicio del Clausura para que algunos clubes tengan más días para solventar sus deudas, un argumento utilizado en el pasado para aplazar el inicio de otros torneos. La AUF exige a sus instituciones estar en regla con sus obligaciones económicas frente a jugadores y cuerpos técnicos, autoridades tributarias y contratistas, entre otros. El problema es tan usual que lleva en ocasiones a soluciones insólitas y amateurs: en febrero Nacional y Peñarol pagaron alrededor de US$ 80.000 para saldar una deuda de Cerro a cambio de que, cuando fuera local contra ellos, fijara el Estadio Centenario en lugar del Estadio Tróccoli.

Un nuevo round de AUF vs. Tenfield en el fútbol uruguayo

En el paro decretado el año pasado por la Mutual de Futbolistas, varios directivos entendían que la discusión no eran los salarios de los jugadores sino los derechos de televisación del fútbol uruguayo. “Muchos pretenden obviamente volver a vender los derechos de televisión por un dinero que a otro grupo de clubes no nos conforma”, dijo entonces Pedro Bordaberry, asesor externo de Montevideo City Torque.

El 31 de diciembre de 2025 concluye el contrato por el cual Tenfield es propietario de la transmisión del fútbol uruguayo. La AUF ha ordenado asesorías para estudiar el mercado de posibles oferentes, el precio que están dispuestos a pagar y los activos de la liga local que no son aprovechados. La intención es cortar el vínculo con Tenfield, para lo cual tiene el respaldo de los clubes que son sociedades anónimas deportivas —como Montevideo City Torque—, grupos de interés como los futbolistas y actores exteriores como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez, un hombre distanciado de Francisco Casal y cercano a Alonso.

El año pasado el periodista deportivo Federico Buysan informó que la AUF iba a repartir US$ 10 millones a los clubes profesionales de Primera y Segunda División, una estrategia que busca evitar renovar con Tenfield antes de diciembre de 2025: al dar dinero a los clubes, la AUF se asegura que las instituciones no la presionen para cerrar con Tenfield un nuevo contrato, lo que les permitiría recibir adelantos para tapar sus deudas. “Es un fondo importante para que los clubes no tengan necesidad de vender y en definitiva que eso sirva para seguir en este camino que creemos que es el correcto”, dijo Gastón Tealdi, entonces vicepresidente de la AUF, a DSports.

Contrario a este posicionamiento de la AUF hay un grupo de instituciones que formaron en 2021 la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo, una organización que busca gestionar los torneos de Primera y Segunda División y elegir —de manera autónoma de la AUF— a quién otorgar los derechos de televisión. La integran Peñarol, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool y Montevideo Wanderers, entre otros, y algunos de sus dirigentes buscan el apoyo del gobierno.

En la AUF entienden que, con la decisión de postergar la primera fecha del Clausura, algunos clubes pretenden demostrar ante la opinión pública la importancia de Tenfield en los ingresos económicos del fútbol uruguayo y la urgencia de comenzar a negociar una renovación del contrato de televisión con la empresa.

Dos semanas atrás el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo a Sport 890 que Tenfield ya presentó una nueva oferta que aumenta el ingreso en un 50% para las instituciones de Primera División y en un 70% para las de Segunda División. “Solicitamos que se nos informe a la mayor brevedad posible sobre la estructura formal mediante la cual la AUF nos garantizará, con las debidas formalidades, que a partir de enero de 2026 continuaremos recibiendo los ingresos actuales por derechos de televisión, incrementados en al menos un cincuenta por ciento, tal como ha sido ofrecido por la empresa Tenfield”, indicó Peñarol a la AUF en una carta enviada el 25 de julio.

Nacional, por su parte, se mantiene en una ubicación más neutral entre la AUF y los clubes próximos a Tenfield, lo que determinó que un grupo de socios convocara el 26 de junio a una asamblea general extraordinaria para conocer la postura oficial del club sobre los derechos de televisación. Se resolvió “mantener la posición de dejar vencer el contrato vigente por derechos de TV y streaming y, de haber algún hecho superveniente que modifique significativamente el actual escenario, convocar una nueva asamblea”.