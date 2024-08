Álvaro Niggemeyer, candidato al Colegio Médico: Salinas y el MSP estuvieron "ausentes" en lo referido al Casmu

Creado por la Ley 18.591 en 2009, el CMU es una entidad pública no estatal que regula el ejercicio de la profesión en el país. “Es el garante de que la actividad médica se realice con calidad y cumpliendo las normas éticas y deontológicas, tanto para el profesional como para los usuarios”, explica Niggemeyer. Lo que se elige es la integración de su Consejo Nacional, el máximo órgano de conducción, de nueve miembros. En 2021, la Lista 7 obtuvo cuatro de esos cargos; uno de ellos es la actual presidenta, Lucía Delgado. Puede darse, si nadie logra la mayoría absoluta y se tejen alianzas entre agrupaciones minoritarias, que la lista más votada no sea la ganadora. Eso pasó en 2018, cuando fue designado el actual director de la Región Sur de ASSE, Blauco Rodríguez (quien nuevamente se postula ahora, al frente de la Lista 8), pese a que José Minarrieta, hoy presidente del SMU, había sido el más votado.

colegio-medico-uruguay.jpeg Fachada de la sede del Colegio Médico del Uruguay

—¿Por qué decidió postularse?

—No fue una aspiración personal. Formo parte de un colectivo, con quienes hemos tenido tres años de intenso trabajo, que me lo planteó. Y como presidente del Consejo Regional Montevideo del CMU, ya estaba trabajando con las cátedras y las sociedades científicas. Me pareció que podía profundizar los cambios que estamos logrando.

—¿Por dónde van las propuestas de la Lista 7?

—Lo resumiría en cinco puntos. Uno es el desarrollo médico continuo. En estos tres años, hemos generado un menú de programas y actividades enfocados para que los médicos generales puedan seguir desarrollándose profesionalmente. Queremos aumentar esa oferta de actividades. Lo segundo pasa por la bioética; en estos años le dimos jerarquía a la Comisión de Bioética y queremos profundizarla, que sea un tema de manejo cotidiano y no quede en un ateneo aislado. Luego está el bienestar médico, que los colegas puedan trabajar con dignidad, de forma adecuada. Estamos trabajando en una encuesta a residentes y posgrados de diagnóstico y apoyo, a la que le vamos a hacer un corte el 15 de agosto, para identificar los problemas. No son temas de salario, para eso están el SMU, la Sociedad Anestéstico Quirúrgica (SAQ) o la Federación Médica del Interior (Femi). Es por temas como el burn out, el síndrome del quemado, ¿vos te subirías a un ómnibus rumbo a Buenos Aires con un chofer que viene de San Pablo? No. ¿Vos te atenderías con un médico que viene de 24 horas de corrido de guardia? Bueno, eso pasa. Apuntamos a medidas simples, como un día "protegido" tras una noche de guardia. También hay que profundizar un programa de bienestar médico para aquellos que sufren acoso moral y laboral, que está muy de moda. Otro tema es continuar una gestión transparente en el uso de los recursos económicos; el Colegio se financia por aportes de todos los médicos y hay que rendir cuentas. El quinto punto es modificar la ley. El CMU es una institución muy joven pero hay cosas a cambiar, como el Código de Ética Médica, que se creó también por ley (19.286, de 2014). Cuando se quiere modificarlo, porque la medicina cambia y se adapta a los nuevos tiempos, hay que ir al Parlamento. Nosotros queremos darle más dinamismo para que eso no sea necesario.

—Esto último se ha discutido relacionado a la eutanasia, que según el Código hoy es "contraria" a la profesión. ¿Qué opinión tiene usted de ella? Sus impulsores acusan al oficialismo de trancar el proyecto de despenalizarla en el Parlamento.

—Sinceramente, no tengo una postura. Creo que es un problema demasiado importante para que sea resuelto solo por los médicos. Lo tiene que resolver la sociedad. Desde el Colegio lo que hicimos fue apoyar con información todas las posturas. De ninguna manera quiero influenciar en esa decisión. No es algo excluyente de los cuidados paliativos.

—Antes que usted anunciara su candidatura, lo hizo el exministro Daniel Salinas, cuya gestión en el MSP le dejó una muy buena imagen en la población. ¿Por qué habría que votarlo a usted?

—Las propuestas de Salinas no las conozco, no ha publicado su plataforma. Sí me preocupa mucho que, por el rol que debe tener el CMU, exista injerencia político-partidaria. Si vemos su lista, además de él, que es una figura político-partidaria connotada, están Lorena Quintana, directora del MSP, el doctor (Eduardo) Henderson, gerente de ASSE, la doctora (Verónica) Pérez Papadopulos, directora del Policial, todos cargos de confianza del gobierno. También me preocupa la injerencia de las agrupaciones médicas, como Juntos, que presentó la Lista 4. Si ves nuestra agrupación, es diversa y plural: hay gente de SMU, de la SAQ, Femi, de la Academia, de fuera de ella… tratamos de buscar otra lógica.

—¿No se puede decir algo similar en la Lista 7? A usted lo han identificado con la izquierda; mucha gente de Fosalba, una agrupación médica de izquierda, seguramente lo vote.

—No pasa eso. Tenemos muchos colegas de izquierda, centro y derecha. Yo no soy parte de Fosalba ni participo en ningún partido. Es verdad que muchos colegas de Fosalba apoyan la lista. También la apoya gente que no la integra. Nosotros hemos tratado de armar la lista sin gente con militancia político-partidaria actual. Capaz se nos coló algún nombre (sonríe), habría que revisarla...

—Según cifras que ustedes manejan, en todo el país hay 53,5 médicos cada 10.000 habitantes, pero mientras en Montevideo hay 88,3, en el norte y el oeste hay 27,7 y 27.6. ¿El Colegio puede crear condiciones para cambiar eso?

—Una de sus competencias es garantizar acceso a una atención de calidad. No podemos mandar a nadie a ningún lado ni hablar de los especialistas que hacen falta; sí podemos, por lo menos, recomendar, hacer un diagnóstico y marcar los problemas. Tenemos una medicina y una educación médica muy centralistas. Es Morir en la capital, como cantaba Pablo Estramín. Hay que trabajar en eso. Hemos desarrollado una amplia oferta de programas de educación médica, presencial y online, en todos los departamentos, más de 200 actividades en las que participaron más de 6.000 médicos.

—Le cambio el tema, ¿cuál es su situación legal en el Casmu?

—En una medida que yo considero arbitraria, ilícita y antiestatutaria, fui despedido como consejero, capitalizador y médico. Eso está en manos de la Justicia, hay un juicio en curso. Si bien estos demoran a veces más que lo que la biología soportaría, dos o tres años, confío en ella. Hace poco el Casmu emitió un comunicado diciendo que perdí el juicio y no es así. Hubo un recurso para pedir la restitución mientras dura el proceso. Era muy difícil que un juez lo diera, por un tema de formas. Y así fue, no dio lugar. Pero no se opinó sobre el tema de fondo, que es lo que se va a juzgar.

Alvaro-Niggemeyer.adhoc-jc.jpg Alvaro Niggemeyer durante la entrevista en Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Qué opinión le merece lo que pasó con el Casmu, la decisión del gobierno?

—No tengo información suficiente para saber dónde están parados, el flujo de caja, lo proyectado, contratos con tercerizados, cargos de confianza. No logré obtenerla siendo consejero porque me la negaron. Ahora tengo menos información.

—El gobierno tampoco pareció tenerla, por eso tomó esa determinación, ¿no lo ve así?

—Que el gobierno explique por qué tomó esa decisión ahora y no antes. Me hubiese gustado que actuaran a tiempo.

—¿Lo veía venir?

—Digamos que en 33 años de médico nunca viví algo similar como con el actual ministerio, con problemas en dos instituciones como Casa de Galicia y Casmu. Eso habla de una gestión ausente del MSP. Cuando en 2022 nos presentamos a las elecciones del Casmu, veíamos una situación complicada a revertir y luchábamos contra molinos de viento. Yo creo que entonces el ministro Salinas estuvo ausente con la problemática de la institución.

—Su rival el 29.

—Bueno, no lo tomes como... somos cinco listas, no es el único rival. Hay que ver sus propuestas, capaz hay más coincidencias que diferencias...

—Desde el oficialismo del Casmu se lo señaló a usted de filtrar información delicada, ¿cree que le cabe alguna responsabilidad?

—No, ninguna. Invito a todo el mundo a buscar un artículo de prensa donde yo haya hablado de la situación en el Casmu desde que entré en la directiva, en octubre de 2022. No lo van a encontrar. Y yo pregunto: ¿a usted le parece que un banco va a prestar o no dinero según la opinión de Niggemeyer? ¿No tendrá otras cosas para ver? ¿Balances, categorizaciones? No me considero un experto en el tema como para influir en los bancos.

—En su momento, usted, como vocero de la agrupación El Casmu que Queremos, habló de "hostigamiento" y amedrentamiento por parte de las autoridades. ¿Por qué desde que se fue nadie de su grupo dijo nada parecido?

—Eso lo engancho con uno de los cometidos del CMU: velar que se pueda ejercer la profesión con dignidad, independencia y sin presiones. Hay que cuidarse y cuidar a la gente que trabaja contigo, mantener en lo más alto los valores éticos. Pero cuando te enfrentás a esos obstáculos y la represión es tan fuerte, como pasó conmigo, despido, campaña brutal y denuncia en el Colegio Médico porque se sintieron agraviados... Es lógico que eso afecte a la gente que te rodea, que también tiene una familia que mantener. Pero se van a ir despertando, sí he tenido mucho apoyo por privado...

—El CMU, al que usted quiere presidir, ¿lo apoyó?

—Es una pregunta difícil. El Colegio es una entidad joven, que no tiene las herramientas adecuadas para actuar en estos casos. Queremos fortalecerlo para que los médicos puedan ejercer con independencia y dignidad.