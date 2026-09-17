Cardama declaró al Parlamento que su denuncia penal en España seguía “su curso”, pero llevaba tres meses archivada

Pese a que Mario Cardama declaró al Parlamento que la denuncia penal que presentó en España por estafa había tenido contratiempos pero seguía “su curso”, la causa está archivada desde mayo, una decisión que no fue recurrida por el titular del astillero. Un tribunal de ese país entendió que el caso debía ser archivado y los acusados debían ser sobreseídos, al menos de momento, porque en Uruguay hay una investigación penal sobre el mismo tema: la trama mediante la cual el Estado recibió una garantía millonaria falsa.

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Cardama denunció en diciembre que fue víctima de una estafa por parte de intermediarios que lo acercaron a EuroCommerce Bank, una empresa que resultaría ser de “papel” . Esa supuesta financiera había emitido un aval de 4,1 millones de euros que luego el astillero presentó al gobierno de Luis Lacalle Pou y así logró activar un contrato con el Estado uruguayo para construir dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros.

El empresario español presentó su escrito en la Justicia de Vigo en diciembre del 2025, meses después de que el gobierno presidido por Yamandú Orsi denunciara en la Justicia que la garantía de EuroCommerce era falsa. Cardama argumentó que, al igual que el Estado uruguayo, fue engañado.

Este martes Búsqueda publicó que “la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al apreciar litispendencia penal internacional porque había una instrucción activa en Uruguay”. La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explicó que la decisión de “sobreseimiento provisional y archivo de la causa” fue tomada el 21 de mayo de 2026. Añadió que, “efectivamente, el caso fue archivado porque se está investigando en Uruguay” y que “el auto sobre ese sobreseimiento no fue recurrido” por Cardama.

El testimonio del titular del astillero Cardama fue uno de los últimos en llegar a la comisión investigadora parlamentaria que analizó el proceso frustrado para la adquisición de las patrulleras. En las respuestas que envió por escrito el 20 de agosto, respondió a una pregunta sobre el caso en Vigo: “¿En qué estado se encuentra actualmente la denuncia penal a EuroCommerce, sobre la garantía de fiel cumplimiento que el propio astillero Cardama radicó en España?”.

“La denuncia penal presentada por nosotros contra el EuroCommerce sigue su curso en los juzgados de Vigo. A este respecto, generó algún contratiempo la difusión que se hizo por el Estado uruguayo de que se había efectuado una denuncia penal en Uruguay por el mismo tema, y cómo incidía procesalmente. Fuera de ello la investigación no depende de la parte denunciante”, respondió.

A comienzos de año el juzgado que tramitó inicialmente la denuncia había archivado el caso por la existencia de la causa en Uruguay. En ese momento, Cardama apeló el fallo de primera instancia y el tema quedó en análisis de un tribunal superior, que archivó el caso en mayo, tres meses antes de la respuesta del empresario español al Parlamento uruguayo.

Tras la publicación de Búsqueda el martes, el Poder Ejecutivo instruyó al estudio de abogados español Uría Menéndez, contratado por el gobierno para trabajar en los litigios del Estado contra Cardama, que verifique “desde el punto de vista formal” si el caso fue archivado. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que, de confirmarse la información, el titular del astillero “le habría mentido al Parlamento” y que el gobierno evaluará qué pasos seguir a partir de eso.

Presidente Yamandú Orsi y prosecretario Jorge Díaz durante el anuncio de la rescisión del contrato con Cardama.

La denuncia penal en curso en Uruguay fue presentada por el gobierno el 24 de octubre del 2025, apenas dos días después de que el presidente Orsi encabezara una conferencia de prensa y sostuviera que se sospechaba de un fraude detrás de la garantía de EuroCommerce.

El gobierno dio ese paso después de intentar ejecutar el aval y constatar que en la dirección de la supuesta financiera había una inmobiliaria y que la empresa estaba en liquidación forzada. Poco después EuroCommerce Bank fue retirada del registro comercial del Reino Unido por diversos incumplimientos.

En los últimos meses, el Poder Ejecutivo presentó varias ampliaciones a su denuncia inicial y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez tomó declaración a los primeros testigos.

Cardama incluyó una copia de la denuncia en el pedido de arbitraje que inició por la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato por las OPV. Ese reclamo internacional fue presentado el 28 de abril, casi un mes antes de que la vía penal en España fuera archivada.

La denuncia de Cardama

En su defensa ante las acusaciones del gobierno uruguayo Cardama argumentó varias veces que él también fue víctima de la estafa de EuroCommerce y no cómplice. El escrito que presentó en Vigo en diciembre del año pasado y las evidencias que adjuntó, a las que accedió Búsqueda, aportan datos nuevos sobre el procedimiento que siguió el astillero a lo largo de 2024 para conseguir esa garantía, entre los cuales aparecen tres empresas con poca experiencia en intermediación: Gestión Spartax Trading (con la venta de calzado como giro principal hasta marzo de 2024), Forum Europe (enfocada en la venta de palets) y Star Alliance Consulting (creada en junio de 2024 y sin oficinas).

Nombró también a Nicolás Salmón (accionista de Star Alliance), Juan Carrasco (accionista de Forum Europe) y Alex Walsh (cuya firma luce en la garantía falsa de EuroCommerce) en calidad de “personas que pudieran tener participación como autores, cooperadores necesarios o cómplices”.

En la denuncia, el astillero dice que contrató a la empresa Forum Europe, “experta en intermediación financiera, a fin de que realizase las gestiones pertinentes para la búsqueda de una entidad financiera” que emitiese la garantía de fiel cumplimiento.

La actividad principal declarada por Forum Europe en su último balance, de 2024, es “comercio al por mayor de palets y derivados de madera”, informó Búsqueda.

Cardama dice en la denuncia que, después de realizar “distintas gestiones”, Forum Europe le trajo la propuesta de EuroCommerce. Incluyó como prueba en la denuncia penal un contrato que firmó con el intermediario. Ese documento tiene fecha 15 de octubre de 2024, días después de que el borrador de la garantía de fiel cumplimiento tuviera el visto bueno inicial del Ministerio de Defensa.

Aclara, no obstante, que Cardama y Forum Europe tenían vigente un contrato “por el mismo proyecto” (conseguir los avales) desde el 17 de diciembre de 2023, dos días después de que el astillero fuera elegido por Uruguay para construir las patrulleras. Cardama no incluyó entre las pruebas iniciales de su denuncia ese primer contrato, ni tampoco comunicaciones que reflejen cómo trabajó con Forum Europe a lo largo de 11 meses. En ese plazo, el astillero presentó varias propuestas de garantía que fueron rechazadas por el gobierno de Lacalle Pou, una de las cuales era igual a la de EuroCommerce, pero emitida por un banco en Camerún.

El contrato tiene datos de contacto de Cardama y del titular de Forum Europe, Juan Carrasco. Búsqueda llamó al teléfono incluido en ese documento y atendió un ciudadano español, quien dijo que no sabía nada del tema ni conocía al astillero ni a Forum Europe. Añadió que hacía unos 20 años que esa línea telefónica era suya.

Cardama agregó en su denuncia que Forum Europe subcontrató para “diversas gestiones” a Star Alliance Consulting. El registro público español indica que se trata de una unipersonal creada en junio de 2024. El 19 de agosto, Búsqueda concurrió a la dirección declarada por Star Alliance Consulting. En ese lugar funciona un cowork llamado Regus, que a la mañana de ese día estaba casi vacío. En la recepción no conocían a Star Alliance Consulting y no aparecía en el directorio de compañías que usan las oficinas. Tampoco aparecía en ese registro Salmón, el titular de la compañía. En el cowork dijeron que podía ser “normal” porque todo el tiempo “entran y salen empresas” de su lista de clientes.

Los correos de EuroCommerce Bank

Cardama relató en su denuncia que le pagó 30.000 euros más IVA a Forum Europe por su intermediación, 123.405 euros a EuroCommerce Bank por la emisión del aval y 36.000 euros más IVA a Star Alliance Consulting por la renovación frustrada de la garantía. Como prueba adjuntó copias de pagarés y otros documentos bancarios que probarían las transacciones que realizó a esas compañías.

El titular del astillero incluyó como parte de la evidencia correos electrónicos, parte de los cuales fueron informados este martes por El País, que habría intercambiado, en setiembre de 2025, con el titular de Star Alliance y con la gerencia de Gestión Spartax Trading para renovar la garantía de EuroCommerce Bank antes de que venciera el aval inicial.

Cardama envió esa renovación el 22 de octubre de 2025, cuando se enteró de que el gobierno iba a realizar una conferencia de prensa para anunciar temas vinculados al negocio con el astillero y las garantías. Un peritaje de la Policía, solicitado por el Poder Ejecutivo, concluye que el documento con la renovación sería falso.

Otra prueba que presentó Cardama en Vigo son copias de mails que habría recibido directo de EuroCommerce Bank justo después de que saltara el escándalo. El primer mail habría sido enviado por la supuesta institución financiera para informarle a Cardama que había cambiado su “dirección de correspondencia”. Ese correo —del que solo presentó copia en PDF y no los cabezales que permiten trazar su envío— tiene fecha 23 de octubre, un día después de la conferencia de prensa del gobierno y un día antes de que Búsqueda informara que EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías.

El 24 de octubre, según otra evidencia, Cardama envió un correo a la casilla de EuroCommerce Bank con copia a Salmón, el titular de Star Alliance, en el que plantea el problema con la garantía y la dirección falsa denunciada por el gobierno uruguayo. Le pedía confirmación de sus datos y desmentir que estuviera por ser liquidada.

La respuesta le llegó al día siguiente. Le aseguraban que no había problemas con la documentación de la garantía: “No existe ningún requisito legal ni contractual que nos obligue a mantener una oficina operativa independiente con personal físico para realizar inspecciones”, dice el mail. Y agrega sobre el final: “Nos decepciona saber que su cliente está considerando medidas extremas. Esto parece ser una reacción exagerada a un problema administrativo menor y temporal que ya se ha subsanado”.

El 7 de noviembre Cardama volvió a escribirle a EuroCommerce Bank, sin copia a ninguno de los intermediarios. “Si bien no consideramos que exista causa que justifique la ejecución de la garantía de cumplimiento, nos vemos obligados a advertirle que, de confirmarse las declaraciones públicas del gobierno, nos reservamos el derecho a interponer las acciones penales y/o civiles que correspondan”.

En su denuncia ante la Justicia de España, Cardama dice que ese correo nunca fue respondido y que “lo más probable” es que EuroCommerce Bank “haya sido disuelta o haya iniciado los trámites para su disolución o, cuando menos, que la misma haya cesado su actividad sin proceder a su disolución formal”. De hecho, la presunta financiera fue eliminada del registro británico en noviembre del 2025.