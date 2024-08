'Colección Mariano Arana Sánchez', una exposición-homenaje con pinturas del exintendente de Montevideo

Rafael Lorente Mourelle aún se emociona al recordar al arquitecto Mariano Arana y al revivir los días inmediatos a su muerte, ocurrida el 4 de junio de 2023 . “Falleció un domingo de madrugada y yo había salido a almorzar con él tres días antes. Con Fernando Giordano lo íbamos a buscar cada dos o tres semanas a su apartamento en el Prado y lo llevábamos a almorzar, después íbamos a su casa a tomar el café”. En ese apartamento de Agraciada y Buschental, Arana tenía colgados varios cuadros que había ido comprando o le habían regalado, pero lo que Lorente y sus amigos no sabían es que también tenía un verdadero tesoro en obras de arte conservadas en otros lugares de su casa.

“A los pocos días de su fallecimiento, me llamó Eduardo Arana, su sobrino. Me pedía que lo ayudara a él y a Mónica, su hermana, a hacer un registro de las obras. Le dije que encantado y empecé a ir con él al apartamento. Yo siempre veía en el estar —que era un caos de libros, de discos de música y de objetos— algunas pinturas, digamos, no más de 10, de pintores muy destacados. Pero empezamos a encontrar obras en los armarios de la cocina, en el placard donde tenía las camisas y los pantalones, atrás de los libros de su biblioteca, debajo de la cama, en el garaje donde guardaba el auto”. Marcelo y Mónica Arana son los únicos herederos del exintendente.