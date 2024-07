Lo nuevo en discos: Lenny Kravitz, Bárbara Jorcin, la voz de Melaní y el acordeón de Amaral Portela

Embed

Después de 35 años de trayectoria, parecía difícil que Lenny Kravitz lograra crecer artísticamente. Sin embargo, su 12º álbum de estudio es un verdadero derroche sónico. Influenciado por el soul, el rock y el funk, estamos ante el mejor material de Kravitz en años. Desde el comienzo del disco, con la soberbia It's Just Another Fine Day (In This Universe of Love), seguida de la eléctrica y ochentera TK421, no hay espacio para el aburrimiento. Human, Let It Ride, Stuck in the Middle, deberían ir juntas en un setlist ideal para el concierto que el rockero estadounidense dará el 1° de diciembre en el Centenario, anunciado esta semana por la productora AM. El álbum concluye con Spirit in My Heart y Blue Electric Light, dos canciones que rinden homenaje al legado de Prince y acentúan su carisma.