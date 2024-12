Cambios de la DEA en Paraguay amenazan con afectar la búsqueda y el posible enjuiciamiento de Sebastián Marset

Paraguay comunicó a la Administración de Control de Drogas ( DEA ) de Estados Unidos que comenzará a trabajar con la Policía Nacional de ese país y abandonará su cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La noticia, adelantada por The Washington Post, obligó al gobierno paraguayo a convocar a una conferencia de prensa para aclarar la situación.

“La DEA no se va del país. El gobierno está en una política de reestructuración y se va a fortalecer el área antinarcóticos de la Policía Nacional. No estamos abandonando la lucha contra el narcotráfico ni afectando la cooperación internacional”, afirmó el ministro del Interior, Enrique Riera, el pasado sábado 7.

“Si la cooperación termina, ¿quién va a investigar para que yo capture a Sebastián Marset? Nadie”, dijo Deny Yoon Pak a The Washington Post el viernes 6, cuando se informó sobre el cambio de unidad de la DEA en Paraguay. Yoon Pak es fiscal de la Unidad Penal N° 7 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, está a cargo de A Ultranza PY y fue quien presentó las evidencias para que Rosarito Montanía, jueza de Garantías de Crimen Organizado de Asunción, ordene la captura internacional del narco uruguayo.

Sus declaraciones despertaron alarma en Paraguay y generaron la respuesta inmediata de las autoridades. “Yo no sé si son ciertas porque él no habla con la prensa”, dijo el sábado en la conferencia de prensa el ministro de la Senad, Jalil Rachid. En agosto, Rachid conversó con Búsqueda y anticipó que “en algún momento Marset va a caer porque no puede estar corriendo siempre y es el centro de A Ultranza PY, una operación histórica que marcó un antes y un después”. El narco es el único de los referentes de su organización criminal que permanece prófugo y en febrero cumplirá tres años escapándole a una notificación roja de arresto que Paraguay presentó en 2022 e Interpol mantiene vigente en todo el mundo.