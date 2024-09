Osvaldo Reyno en el Museo Zorrilla: el escenógrafo definitivo del teatro uruguayo

El martes 10 a las tres de la tarde, Reyno se hizo presente en la muestra para recorrerla con Búsqueda. Escuchar sus relatos es un inmenso placer. En cada paso nace una nueva historia. Una anécdota diferente. Porque todo lo que se ve es diferente.

El cañón central de la exposición es ocupado por medio centenar de maquetas. Esos teatritos son el corazón de la muestra. En ellas se aprecia con elocuencia la capacidad creativa de Reyno, su enorme espectro imaginativo. Ninguna se parece a otra. No existen patrones. El concepto, el diseño, la disposición de los objetos, los materiales propuestos. Todo parece ser único e irrepetible. Una medialuna de varillas clavadas en el piso con una esfera metálica en el medio. Reyno cuenta la historia de cómo convenció a Alfredo Alcón de pararse en el interior de la esfera y hacerla girar con sus manos. Una maraña hecha de mesas, sillas, marcos de ventanas y otros objetos de madera, amontonados caóticamente. La casa sin fachada de Agosto, que permite ver en un solo plano visual el interior de todas las habitaciones, transformando a la platea en un panóptico para cientos de espectadores.

Osvaldo ReynoJC5.jpg

Reyno cuenta que la maqueta es lo primero que hace. Es la propuesta que le hace al director. “Primero que nada leo el texto. Después comienzo a acompañar al elenco en los primeros ensayos. Y después le pido al director para tomar un cafecito. Allí le hago preguntas, lo escucho, y también le cuento mis primeras impresiones. Después de que estoy bastante empapado con todo, empiezo a pensar en la idea y cuando la tengo, agarro el cartón y la trincheta y armo la maqueta. La construcción de la escenografía viene después”. Así resume el escenógrafo su proceso creativo, que se sostiene en tres pilares: sus propuestas, las de la dirección y el diálogo que incluye la negociación para llegar a la escenografía definitiva.

Lo que es evidente, al menos en esta muestra, es la casi total ausencia del clásico living, el típico decorado hogareño con el sillón al frente, mesas y sillas a los costados y puertas y ventanas de fondo, que hemos visto tantas veces. Reyno dice que lo que rige su creación es “dar al público una imagen a interpretar, algo que simbolice el espíritu de la obra, pero que también plentee una interrogante, un desafío a resolver”.

El artista camina lentamente frente a sus creaciones primigenias. Y sigue contando sus pequeñas historias. Los decorados de una casa inclinados, sin ángulos rectos, cayendo sobre los personajes de La gata sobre el tejado caliente. Una gran pared de chapas como único elemento de El patio de atrás. Una alfombra de gigantografías fotográficas en Querido Mario. Una red de telas colgadas e izadas con poleas en Arlequino.

Osvaldo ReynoJC3.jpg Osvaldo Reyno Javier Calvelo

Reyno guarda sus maquetas y otros tantos materiales en su propio depósito, el sótano de la propiedad horizontal en cuya planta baja funciona la Vieja Farmacia Solís, de la que también es el propietario. Primero compró el sótano y construyó decenas de repisas para guardar allí todo lo posible.

Las maquetas incluyen pequeños muñequitos que adelantan la futura presencia de los actores. El tableado piso de cubierta cruzado por las gruesas sogas de un barco decimonónico en El canto de las sirenas. La irregular mata campestre de las pampas, hogar de Inodoro Pereyra. La casa en ruinas de La nona, con las paredes a medio derrumbar. Un nido de ramas con forma de cueva en Viralata.

Hasta la muerte

Reyno se enciende cuando cuenta cómo cumplió su viejo sueño de tener su propio teatro, cuando en 2005 compró en un remate el local de la Vieja Farmacia Solís, en Agraciada y Santa Fe, que inauguró como sala teatral en 2007 con la obra Las nenas de Pepe, una versión muy libre de Gabriel Calderón, en los inicios de su carrera, de La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. El local conserva el mobiliario original, con largos mostradores y hermosas repisas de piso a techo. Una pequeña tarima oficia de escenario. Desde hace un buen tiempo el local está exclusivamente dedicado a comedias de pequeño formato, shows de stand up y recitales de jazz, tango y cantautores en formato íntimo. Hay que recordar que en esos tiempos poscrisis de 2002, los precios de los inmuebles tocaron fondo. Buena época para comprar barato. “Un día salgo del sótano a la vereda y veo el cartel de remate en la farmacia, que ya estaba cerrada hacía tiempo. Y como tenía unos dólares ahorrados, me presenté con la plata en la mano. No era mucho, pero me tenía fe. Al principio dejé que pujaran los cuervos, esos que están en todos los remates. Después empecé a pujar y se fueron bajando de a uno. Uno de ellos se me acercó: ‘¿hasta cuánto vas?’, me preguntó. Y le respondí: ‘¡Hasta la muerte!’. Era mentira, no podía ir mucho más pero el hombre se asustó. ‘Ah, bueno, te la dejo’. Y la terminé comprando por 12.000 dólares”.

Volvemos a pasar por el árbol de El herrero y la muerte y, mientras posa para las fotos de la nota, dentro de su propia creación, Reyno recuerda las extensas giras que hizo el elenco del Circular por decenas de ciudades de Latinoamérica y de España en los años 80. “Cuando le presenté al elenco la idea de forrar las ramas con telas de colores algunos no lo tomaron muy bien. ‘Comenzó el carnaval’, decían. Pero se fueron convenciendo. Es una escenografía imposible de reproducir para festivales. Por eso teníamos que llevarla a todos lados. Pasar los controles en los aeropuertos no era nada fácil. Por eso es completamente desarmable. La dividíamos en varias partes y la repartíamos entre todo el elenco. Directores, actores y técnicos. Cada uno con sus trastos, desfilando como hormigas con su carga por las terminales. Minimizábamos el equipaje personal para no pasarnos del peso”.

Osvaldo ReynoJC2.jpg Javier Calvelo

En paralelo a la larga mesa de maquetas, una pared completa de la sala está cubierta con grandes fotos de las obras en las que trabajó Reyno. En varias de ellas está su hermano Walter en escena. Todas las fotos, en blanco y negro, pertenecen a Amílcar Persichetti, otro nombre histórico tanto del Circular como de la escena nacional. En otro sector de esta verdadera puesta en escena expositiva se reproduce el escritorio en el que Reyno realiza el trabajo de diseño. Una gran mesa de dibujo típica de los estudios de arquitectura recuerda su paso por esa facultad, antes de descubrir su vocación por el diseño teatral. La mesa está cubierta de planos originales de las escenografías y en la pared está colgado un pizarrón original de una escuela de Estados Unidos, dividido en dos: una parte es una pizarra convencional y la otra un fieltro que permite pinchar papeles. Alrededor, una multitud de fotos familiares, donde aparecen sus tres esposas, sus dos hijos y, por supuesto, su hermano Walter, quien fue determinante para que Osvaldo Reyno dedicara su vida a este oficio. Osvaldo no se cansa de contarlo, donde quiera que vaya: “Yo era muy chico, tenía menos de 20 años, y Walter me invitó a ver una obra al Circular. La fui a ver y no me gustó nada. Pero al salir de la sala vi que había un pasillo. Vi que ahí había gente trabajando, había maderas, herramientas, comida. Eso estaba vivo. Se podía usar un serrucho, se podía prender una máquina. Walter me vino a buscar para irnos y le dije: ¡Yo de acá no me voy nada!”.