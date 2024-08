Abitab, la penúltima posibilidad para que la Armada tenga los buques de Cardama

Desde el Ministerio de Defensa entienden que la operación por las OPV ya alcanzó su límite de tiempo y Cardama debe presentar cuanto antes la última garantía. “Estamos a la espera de que se deposite esa plata en efectivo en una cuenta del ministerio. De constituirse la garantía, se procedería al primer desembolso y se comenzaría con la construcción de las OPV. Ustedes me preguntarán cuándo se va a hacer el depósito. Creo que tiene que ser en los próximos días. Este es un tema que no da para más y si no se procede al depósito, daríamos por terminadas las conversaciones”, adelantó el 8 de agosto el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, durante una comparecencia ante el Parlamento.